Przerażająca wycięta kwestia Sue z Fantastycznej 4. Zobaczymy mroczną wersję tej postaci w MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Jesteśmy już po premierze Fantastycznej 4 od Marvel Studios, dlatego aktorzy dzielą się ciekawostkami na temat powstawania produkcji. Swoje pięć groszy dorzuciła Vanessa Kirby, która opowiedziała o usuniętej kwestii z filmu, która może zwiastować ciekawą przyszłość dla Sue Storm w Kinowym Uniwersum Marvela.

Dlaczego Fantastyczna 4 nie nawiązała do sceny po napisach Thunderbolts*?

Vanessa Kirby rozmawiając z Variety przyznała, że byłaby bardzo zainteresowana eksplorowaniem ciemnej strony psychiki Sue. Chodzi jej szczególnie o potężną Malice, czyli złe alter ego Niewidzialnej Kobiety. Okazuje się, że Marvel zasiał już pewne ziarenka na przyszłość, ale kwestia została usunięta. Jak wyglądała?

Była kwestia w scenie z Mole Manem, którą uwielbiam, a która została usunięta. [Sue powiedziała coś w stylu]: "Mogłabym ci zrobić tętniaka w ciągu dwóch sekund gdybym chciała." W komiksach Sue często używa podobnych gróźb. "Mogłabym włożyć ci pole siłowe do mózgu i stworzyć tętniaka. Mogłabym stworzyć w tobie bańkę powietrza i od razu byś umarł." Jej moce są bardzo niebezpieczne i zabójcze, ale ta czwórka zdecydowała się na działanie razem dla dobra innych. Sue też podjęła taką decyzję, ale mogłaby być bardzo zabójcza. To było dla mnie realistyczne, że ktoś, kto próbuje być dobry, ma też predyspozycje do mroku.

Aktorka nie ukrywa swojego zainteresowania postacią Malice. Czy chcielibyście zobaczyć mroczne wcielenie Sue Storm w MCU z tą aktorką?

