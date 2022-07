Niewidzialna wojna - tak Rafał Zawierucha zmieniał się w Patryka Vegę. Jest wideo

fot. materiały prasowe

Patryk Vega opublikował krótkie wideo przedstawiające kulisy filmu Niewidzialna wojna. W nim widzimy, jak Rafał Zawierucha jest poddawany charakteryzacji, aby zmienić się w Patryka Vegę. Aktor gra główną rolę w tym filmie autobiograficznym o życiu kontrowersyjnego reżysera.

Niewidzialna wojna - kulisy

W obsadzie są także Anna Mucha, Justyna Karlowska, Ignacy Klim, Artur Dziurman, Zbigniew Kozłowski, Michał Karnowski, Piotr Cyrwus, Andrzej Franczyk i Waldemar Maliszewski.

Niewidzialna wojna - opis wg. dystrybutora

To nie jest dokument, pomnik czy gloryfikacja. To wypełniona prawdą, emocjami i charakterystycznym humorem wartka opowieść o sobie samym, odkrywająca kulisy życia i kariery najbardziej kontrowersyjnego reżysera – Patryka Vegi. W młodości, zanim usłyszał o nim świat, próbował wszystkiego. Był komputerowcem i animatorem, piłkarzem, sprzedawcą nielegalnego oprogramowania, członkiem gangu, a nawet dilerem narkotyków. Cały czas jednak wiedział, że jego prawdziwym powołaniem jest kino – pasja, którą w dzieciństwie zaszczepił mu dziadek. A celem kręcenie filmów, jakich w Polsce nikt jeszcze nie stworzył. Szansa na realizację największych marzeń pojawia się, kiedy poprzez pracę w telewizji Patryk Vega (Rafał Zawierucha) poznaje bezwzględny świat polskiej policji i przestępczości zorganizowanej. Wkraczając z kamerą w mroczną rzeczywistość, o której 99% ludzi nie ma pojęcia, Vega mierzy się z namacalnym złem i buduje własną legendę bezkompromisowego reżysera. Z czasem osiąga oszałamiający sukces, a jego filmy i seriale stają się rekordowymi przebojami i przepustką do świata, którego od zawsze pożądał. Jednak sława, blichtr i wielkie pieniądze mają swoją cenę i budzą do życia uśpione demony. Czy wystawiony na pokusy i liczne pułapki show-biznesu Vega zdoła w porę dostrzec zbliżające się zagrożenie? Oto historia jego wzlotu, upadku i poruszającej walki o duszę. Oto prawdziwa historia Patryka Vegi.

Niewidzialna wojna - premiera 30 września 2022 roku w kinach.