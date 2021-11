Nigdy: dziś premiera najnowszej powieści Kena Folletta

Albatros

Nowa powieść Kena Folletta to ekscytująca niespodzianka dla rozsianych po całym świecie milionów czytelników i wielbicieli talentu tego autora − mistrza powieści historycznej, szpiegowskiej i thrillera politycznego.

Nigdy, bo taki tytuł nosi dzisiejsza premiera, to napisana z rozmachem fabuła. Konflikt przedstawiony w powieści jest odbiciem dzisiejszego świata, dotyka różnych aspektów geopolityki i angażuje kraje rozsiane po całym globie.

Wydawnictwo Albatros wydało Nigdy w dwóch formatach - standardowym oraz większym, prezentowym formacie. Oba wydania mają twardą oprawę.

Wielkie katastrofy zaczynają się od problemów, które uznano za zbyt nieistotne, by w porę się nimi zająć.Drobne nieporozumienia, w wyniku niefortunnych zbiegów okoliczności, błyskawicznie i niepostrzeżenie przeradzają się w poważne konflikty.

Co najmniej dziewięć państw na świecie posiada arsenał nuklearny.

Każde z nich, w sprzyjających okolicznościach, może sięgnąć po ostateczne rozwiązanie.

I w mgnieniu oka zniszczyć ziemską cywilizację.

Od spalonej słońcem Sahary, przez obozy dla uchodźców, po gabinety polityków i salony ambasad. Bohaterowie i tchórze, ludzie rozważni i szaleńcy, kochankowie i wrogowie… Całe spektrum świata, który poradził sobie z pandemią, by stanąć w obliczu kryzysu, który może być ostatnim…

Amerykańska prezydent, robi wszystko, by uniknąć wydania rozkazu użycia broni jądrowej… Błyskotliwy szef chińskiego wywiadu, prowadzi misterną grę, by powstrzymać rząd swojego kraju przed starciem z Zachodem… Agenci CIA, rozpracowują w Afryce Północnej struktury islamskich terrorystów… Młoda Afrykanka, decyduje się na niebezpieczną podróż przez Saharę, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku… Wszyscy oni podejmują ryzyko i poświęcają się, ponieważ wierzą, że są w stanie sprawić, żeby świat stał się lepszym i bezpieczniejszym miejscem. Tylko że to może nie wystarczyć…

Bo delikatna równowaga już została zachwiana, a rzeczywistość, jaką znamy, wkrótce rozsypie się w proch.