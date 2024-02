Nitro Deck+ zapowiedziane. CRKD pokazało nową, ulepszoną wersję kontrolera do Nintendo Switch

fot. CRKD

Reklama

Firma CRKD zapowiedziała Nitro Deck+, czyli zaktualizowaną wersję ich kontrolera do Nintendo Switch. Nowy model będzie oferował szereg istotnych ulepszeń - przede wszystkim będzie można wykorzystać go do podłączenia konsoli do telewizora. Zmianie ulegnie położenie prawej gałki analogowej, która została umieszczona wyżej. Warto podkreślić, że to właśnie położenie prawego analoga było dość często krytykowane w przypadku poprzedniego kontrolera - wspominaliśmy o tym również w naszym teście.

Producent zadbał też między innymi o dwa dodatkowe przyciski, które umieszczono po prawej i lewej stronie urządzenia oraz mocniejsze wibracje. Zmieniono także system wyciągania konsoli z kontrolera - teraz ma być to jeszcze łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Nitro Deck+ - zdjęcia

Nitro Deck+

Inne warte uwagi cechy Nitro Deck+ to analogi z efektem halla, dzięki czemu nie będą one cierpieć na powszechną przypadłość "dryfowania", tylne przyciski, które można przypisać do różnych funkcji, tryb turbo, podstawka oraz niskie opóźnienia wynikające z bezpośredniego połączenia przez port USB-C.

Nitro Deck+ dostępny jest w przedsprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych (Clear White i Clear Black) w cenie 359 zł. Wysyłka zaplanowana została na końcówkę kwietnia 2024 roku.