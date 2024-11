Warszawska Szkoła Filmowa obchodzi 20. urodziny! Oto pełny program darmowego wydarzenia

fot. WSF

Warszawska Szkoła Filmowa obchodzi 20. urodziny! Z tej okazji zorganizowano wyjątkowy dzień dla wszystkich fanów kina i sztuki filmowej. 7 grudnia 2024 roku od godziny 10:00 do 21:00 w budynkach Warszawskiej Szkoły Filmowej i kina Elektronik będzie można spędzić czas na pogłębianiu wiedzy z zakresu kinematografii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy! Adam Siennica, zastępca redaktora naczelnego naEKRANIE.pl jest wykładowcą na tej uczelni. Jednocześnie dziesięciolecie obchodzi Liceum Filmowe, które tego samego dnia zaprasza na dzień otwarty wszystkich zainteresowanych.

20-lecie Warszawskiej Szkoły Filmowej - program

Program 20-lecia WSF można podzielić na dwa segmenty. Będzie to doskonała okazja na obejrzenie filmów aspirujących filmowców, którzy startowali w rozmaitych konkursach. Po każdym z segmentów pojawi się też chwila na rozmowę z aktorami i twórcami biorącymi udział w danych produkcjach.

10:00-10:10 - pokaz filmów licealnych: Plan zdjęciowy w praktyce;

10:40-11:00 - pokaz filmów licealnych: Bohater blisko mnie;

11:45-12:15 - pokaz filmów WSF nominowanych do Oscara: Sukienka, Nasza klątwa;

13:30-14:50 - filmy absolwentek WSF;

15:45-21:30 - pokaz najlepszych filmów 20-lecia i spotkania z gwiazdami.

7 grudnia 2024 roku to też okazja na udział w warsztatach filmowych pod okiem prawdziwych specjalistów i ekspertów. W budynku WSF odbędą się:

10:30-12:00 - warsztaty operatorskie;

13:00-14:00 - warsztaty kaskaderskie;

12:30-14:00 - warsztaty z szermierki filmowej;

13:00-14:00 - warsztaty dźwięku;

15:30-17:00 - warsztaty montażowe.

W budynku kina Elektronik z kolei odbędą się:

11:00-13:30 - warsztaty gier komputerowych;

11:00-13:30 - warsztaty projektowania gier planszowych;

13:00-15:00 - warsztaty z ruchu scenicznego.

Warto nadmienić, że zapisy na warsztaty potrwają do 6 grudnia 2024 roku. Zapisać można się poprze formularz internetowy na stronie www.szkolafilmowa.pl. Do tego odbędzie się też panel dyskusyjny oraz wystawa zdjęć "Spojrzenia". Poniżej znajduje się mapka, która lepiej przedstawia czekające na Was atrakcje. Serdecznie zapraszamy!

