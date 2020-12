Nobody - krwawy zwiastun filmu akcji. Gwiazda Zadzwoń do Saula prawie jak John Wick!

fot. materiały prasowe

Nobody opowiada o Hutchu Mansellu, pozornie zwyczajnym ojcu i mężu. Zwyczajnym nikim. Kiedy dwóch złodziei włamuje się do jego domu, nie broni swojej rodziny, by uniknąć przemocy. Jego nastoletni syn Blake jest rozczarowany jego zachowanie, a jego żona Becca wciąż się od niego oddala. To wydarzenie zmienia coś w Hutchu i wywala dawno skrywany gniew. Okazuje się, że Hutch ma zabójcze umiejętności, które musi użyć, by uratować rodzinę.

Ilya Naishuller (Hardcore Henry) wyreżyserował na podstawie scenariusza Derek Kolstada, współtwórcy serii John Wick. W obsadzie są Bob Odenkirk, Christopher Lloyd, RZA, Connie Nielsen i Gage Munroe). David Leitch (współreżyser Johna Wicka) jest producentem.

Za sceny walk odpowiadają kaskaderzy z 87Eleven, czyli ta sama grupa, która pracowała przy całej trylogii John Wick.

Nobody - premiera w lutym 2021 roku.