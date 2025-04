fot. materiały prasowe

Po spędzeniu większości kariery na pracy przy franczyzach, takich jak Creed czy Czarna Pantera, Ryan Coogler wkracza z najbardziej oryginalnym projektem do tej pory. Wszystko wskazuje na to, że Grzesznicy mogą okazać się ogromnym sukcesem. Tak przynajmniej wynika z pierwszych recenzji zachwyconych krytyków, którzy prognozują: "jeden z najlepszych filmów tego roku".

fot. Warner Bros.

Grzesznicy - pierwsze recenzje

Grzesznicy to reżyserski popis Ryana Cooglera, który wynosi jego twórczość na zupełnie nowy poziom. Zdaniem Emmanuela Noisette'a (The Movie Blog), może to być "najlepszy film Cooglera do tej pory". Wtórują mu Lyvie Scott z Inverse oraz Matt Neglia z Next Best Picture, podkreślając pasję i serce, jakie twórca włożył w to dzieło.

Nie tylko kariera Cooglera może zostać odmieniona dzięki Grzesznikom - wiele mówi się, że Michael B. Jordan "ma tu podwójną rolę życia". Zdecydowana większość dziennikarzy pochwaliła jego kreację bliźniaków, określając ją jako "kawał inteligentnej i intuicyjnej roboty". Show kradnie również 20-letni Miles Caton. Krytycy byli zaskoczeni, że debiutant tak pewnie odnajduje się u boku wpływowych aktorów. Wyróżniono również występ Delroya Lindo.

Fot. Materiały prasowe

Jak wypada wątek wampiryczny? Emmanuel Noisette opisuje go jako "subtelny, ale i przerażający", co sprawia, że Grzesznicy wyróżniają się w swoim gatunku. Podobnie uważa Liz Shannon Miller z Consequence, utrzymując, że wizja Cooglera wnosi powiew świeżości, nie rezygnując przy tym ze znanych motywów. Clarisse Loughrey (Independent) chwali metaforyczny potencjał wampirów, porównując film do Nosferatu Roberta Eggersa.

Dziennikarze sugerują, że Ryan Coogler czerpał inspirację z kultowych tytułów z lat 90. David Rooney (The Hollywood Reporter) i Peter Bradshaw (Guardian) przywołują Od zmierzchu do świtu Roberta Rodrigueza i Quentina Tarantino. Z kolei Aaron Neuwirth z We Live Entertainment skojarzył Grzeszników z horrorem fantastycznonaukowym Johna Carpentera, Coś.

Film nie stroni od "eksplodującej" akcji, która utrzymuje widza w emocjonalnym zaangażowaniu. Edward Douglas (The Weekend Warrior) określa te sekwencje jako "satysfakcjonujące i mogące wywołać reakcje widzów podobne do zabójstwa Hitlera w Bękartach wojny". Krytycy chwalą również zdjęcia Autumn Durald Arkapaw, które nadają produkcji eleganckiej, ale i tajemniczej estetyki.

- Z estetycznego punktu widzenia film emanuje niezwykłą pewnością siebie - w dużej mierze dzięki pracy operatorki Autumn Durald Arkapaw i jej wykorzystaniu kontrastu taśmy filmowej. Widzimy tu najgłębsze cienie, jakie można sobie wyobrazić w świetle dziennym, co nadaje każdej scenie aurę tajemniczości. - Siddhant Adlakha, Polygon

To doskonale współgra ze ścieżką dźwiękową Ludwiga Goranssona. Clarisse Loughrey zaznacza, że muzyka jest integralna z tytułowymi grzesznikami. Britany Murphy twierdzi, iż staje się ona wręcz trzecioplanowym bohaterem, który kształtuje narrację i emocjonalne doświadczenia bohaterów. Matt Neglia podkreśla, że ten film "celebruje siłę muzyki", która potrafi przekraczać granice czasu i oddawać zarówno pozytywne, jak i mroczne uczucia.

Wśród nielicznych wad dziennikarze przytaczają tempo, twierdząc, że Grzesznicy potrzebują zbyt wiele czasu na właściwe rozkręcenie. Dodatkowo Peter Bradshaw (Guardian) twierdzi, że film mógłby się obyć bez elementów nadprzyrodzonych, z czym - jak przewiduje - "wielu widzów się zgodzi". Neglia wspomniał także o dwóch scenach po napisach, które wydają się "niepotrzebne".

Fot. Materiały prasowe

To jednak nie zmienia ogólnego, entuzjastycznego odbioru. Wiele recenzentów określa Grzeszników "jeden z najlepszych filmów, jakie widzieli w 2025 roku". To krwawa, niesamowita zabawa, na którą zdecydowanie warto wybrać się do kina.

Grzesznicy zadebiutują w polskich kinach 18 kwietnia.

