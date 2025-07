Nowe informacje o kolejnym projekcie twórców God of War. Znana marka może powrócić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Reklama

W najnowszych doniesieniach dziennikarz Jason Schreier poinformował, że prace nad tą tajemniczą produkcją postępują pomyślnie. Mimo to, dokładny charakter tytułu wciąż pozostaje tajemnicą, a wokół niego krążą liczne spekulacje.

Początkowo pojawiały się plotki sugerujące, że studio pracuje nad zupełnie nową marką. Jednakże Jason Schreier, wypowiadając się na forum ResetEra, zdementował te pogłoski. Stwierdził on jasno, że "nie jest to nowe IP, ale może się takie wydawać". Według Schreiera, właśnie ta niejednoznaczność może być powodem zamieszania wokół tożsamości gry. Co więcej, dziennikarz kategorycznie zaprzeczył, aby był to tytuł science-fiction.

Na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, czy jest to kolejna zmiana kierunku dla serii God of War, czy też może PlayStation powraca do jednej ze swoich istniejących franczyz, nadając jej świeży, nowy charakter.