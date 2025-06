Powrót legendy komedii – pełny zwiastun Farciarza Gilmore’a 2 już tu jest!

fot. Netflix

Reklama

Gdyby nie Farciarz Gilmore z 1996 roku, świat mógłby nigdy nie poznać komediowego talentu Adama Sandlera. Film okazał się przełomem w jego karierze i był pierwszym z wielu hitów, którymi podbijał serca widzów i bawił ich do łez w latach 90. Po niemal 30 latach aktor przygotował Farciarza Gilmore’a 2. Teraz, dzięki wydarzeniu Netflix Tudum, możemy zobaczyć pełny zwiastun. Twórcy odkrywają pierwsze karty.

Aligator z Farciarza Gilmore'a nie żyje. Adam Sandler żegna kolegę z planu

Farciarz Gilmore 2 – zwiastun

Kto powróci w kontynuacji? Zobaczcie zwiastun!

Farciarz Gilmore 2 – co wiemy o fabule?

Na ten moment nie opublikowano oficjalnego opisu fabuły, więc nie wiadomo, co działo się w życiu tytułowego bohatera ani z czym tym razem będzie musiał się zmierzyć. Znamy jedynie to, co pokazuje pełny zwiastun komedii. Wiadomo jednak, że powróci przeciwnik Gilmore’a – ponownie zobaczymy Shootera McGavina, w którego wcielił się Christopher McDonald.

Reżyserem filmu jest Kyle Newacheck, a za scenariusz odpowiadają Tim Herlihy i Adam Sandler – ten sam duet pracował przy pierwszej części. W obsadzie są także Julia Bowen, Dennis Dugan, Ben Stiller, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Nick Swardson, Benny Safdie, Scott Mescudi oraz wrestler Jacob Friedman.

Farciarz Gilmore 2 – premiera 25 lipca 2025 roku.

Jeden z najważniejszych horrorów w literaturze znów na ekranie. Zwiastun Frankensteina Netflixa

Adam Sandler - najgorsze filmy według Rotten Tomatoes