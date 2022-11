Nową myszka Razer Naga V2 Pro

fot. Razer

Razer ogłosił dziś premierę najnowszych myszek do gier MMO i battle-royale Razer Naga V2 Pro i Naga V2 HyperSpeed. Zaprojektowano je z myślą o grach MMO. W modelu Naga V2 Pro znajdziemy 3 wymienne panele boczne, a w obu urządzeniach całą gamę nowych funkcji. Nowe Naga V2 Pro i Naga HyperSpeed to powrót najbardziej elastycznej myszy od Razer w najlepszej w historii odsłonie.

Najwyższa kontrola i zdolność adaptacji

Premiera rynkowa oryginalnej myszy Naga w 2009 r. to także początek kategorii myszy MMO. Dzięki przełomowemu wieloprzyciskowemu panelowi bocznemu nowe standardy funkcjonalności i kontroli natychmiast zapewniły jej pozycję bestsellera w kategorii myszy MMO na świecie. Nowa Naga V2 Pro to kontynuacja klasy oryginału. Dzięki koncentracji na funkcjach kluczowych dla graczy MMO do modelu wprowadzono szereg usprawnień i ulepszeń przy jednoczesnym zachowaniu popularnego wśród graczy kształtu i wrażenia dotykowego urządzeń z serii Naga.

fot. Razer

3 wymienne panele boczne, 19+1 personalizowanych przycisków, 22 programowalnych przycisków kontrolnych, nowe kółko Razer HyperScroll Pro Wheel, moduł bezprzewodowy Razer HyperSpeed, czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K, przełączniki optyczne Razer Optical Mouse Switches Gen-3 i szereg opcji ładowania i łączności sprawiają, że Naga V2 Pro to stuprocentowe unowocześnienie Naga Pro, gotowe sprostać potrzebom współczesnych graczy w każdym gatunku gier.

Modułowość, możliwość adaptacji i elastyczność sprawiają, że linia myszek Razer Naga jest powszechnie uważana za najwyższą półkę w grach MMO. Dzięki większym możliwościom indywidualizacji opcji kółka, opcji ładowania bezprzewodowego i licznym innym usprawnieniom model Razer Naga V2 Pro kontynuuje dziedzictwo linii myszek MMO Razer

– powiedział Chris Mitchell, dyrektor działu PC Gaming Razer.

Kręć jak chcesz z Razer HyperScroll Pro Wheel

Nowe kółko Razer HyperScroll Pro Wheel zapewnia niemal nieograniczoną personalizację Naga V2 Pro, a inteligentne ustawienia pozwalają na dostosowanie przewijania i jego wyczucie. Użytkownik ma do dyspozycji 6 trybów ustawień kółka przewijania, w tym tryb indywidualny. Wszystkie tryby są dostępne w Razer Synapse 3 i są łatwe w konfiguracji. Naga V2 Pro oferuje tryb Standard dla najczęstszych wyborów w grze, tryb Distinct dla łatwego, precyzyjnego przewijania oraz tryb Ultrafine dla największej liczby impulsów, a także dwa dalsze ustawienia – Adaptive, w którym wyższa szybkość przewijania zmniejsza opór kółka, oraz Free Scrolling, w którym przewijanie jest zawsze przyspieszone.

Ostatnia opcja kółka Razer HyperScroll Pro Wheel to tryb Custom, w którym użytkownik może zastosować niemal nieskończone ilości regulacji, aby uzyskać idealne dla siebie odczucie przewijania i dostosowane do własnych upodobań funkcje. Dzięki Razer Synapse 3 użytkownik może regulować napięcie przewijania i liczbę skoków, a także dostosować krzywą siły między skokami, co pozwala na swobodne dostosowanie od gładkiego, swobodnego przewijania przez kółko z zaledwie ośmioma wyraźnymi skokami po aż 96 skoków, a następnie dostosować odczucie przeskoku między skokami. Te poziomy personalizacji pozwalają na precyzyjne dostosowanie funkcji i reakcji dotykowych koła HyperScroll Pro, zapewniając doskonałe wyczucie i wymagane działanie.

Razer Naga V2 Pro

Akcja!

W myszce Naga V2 Pro zastosowano najnowsze technologie bezprzewodowe Razer, zarówno pod względem łączności, jak i zasilania. Dzięki modułowi bezprzewodowemu Razer HyperSpeed Wireless Naga V2 Pro zapewnia wysoką wydajność i niskie lagi, co pozwala na grę bez opóźnień. Z kolei adaptacyjne monitorowanie i przełączanie częstotliwości pozwala graczom cieszyć się szybkim i niezawodnym połączeniem bezprzewodowym nawet w najbardziej zanieczyszczonych pod względem sygnału środowiskach. Dla pełnej wszechstronności i łatwości użytkowania mysz Naga V2 Pro można również połączyć przez Bluetooth lub dołączony kabel SpeedFlex typu C, co umożliwia grę podczas ładowania.

Niezwykle żywotną baterię (do 150 godzin w przypadku HyperSpeed Wireless lub 300 godzin przy połączeniu przez Bluetooth) w myszy Naga V2 Pro można również ładować bezprzewodowo, ponieważ jest kompatybilna z Razer Wireless Charging Puck i Razer Mouse Dock Pro (oba urządzenia sprzedawane oddzielnie). Naga V2 Pro obsługuje również bezprzewodowe połączenie Razer Multi-device, dzięki czemu użytkownicy, którzy posiadają już klawiaturę Razer HyperSpeed, mogą podłączyć się do dołączonego klucza USB Naga V2 Pro, zwalniając tym samym port USB.

Optyka przede wszystkim

Wisienką na torcie aktualizacji Naga V2 Pro jest nowy sensor optyczny Razer Focus Pro 30K oraz Razer Optical Mouse Switches Gen-3. Innowacyjny czujnik Razer zapewnia bezbłędną wydajność śledzenia na szeregu powierzchni, w tym na szkle, i obsługuje inteligentne funkcje zwiększające celność i kontrolę, jak inteligentne śledzenie, asymetryczne odcięcie i synchronizację ruchu.

W modelu Naga V2 Pro zastosowano przełączniki optyczne Razer Optical Mouse Switches Gen-3, które zapewniają niezrównaną trwałość i szybkość z błyskawiczną aktywacją 0,2 ms bez opóźnienia kliknięcia głównych przycisków (debounce time), ulepszony cykl życia (90 milionów kliknięć) i zerową liczbę podwójnych kliknięć dzięki wykorzystaniu światła podczerwonego do pomiaru nacisku przełączników.

Razer Naga V2 HyperSpeed

Dziś ogłoszono również premierę myszki Naga V2 HyperSpeed. Wyposażona w 20 programowalnych przycisków, technologię Razer HyperScroll, czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K oraz mechaniczne przełączniki Razer Mechanical Mouse Switches Gen-2 mysz Naga V2 HyperSpeed jest idealna dla graczy MMO, którzy chcą uporządkować otoczenie i pozbyć się nadmiaru kabli.

fot. Razer

Mysz Naga V2 HyperSpeed zasilana jest pojedynczą baterią AA, zamontowaną ukośnie w korpusie dla lepszej równowagi i rozłożenia ciężaru. Zapewnia do 400 godzin pracy na Bluetooth i 250 godzin płynnej gry z niskimi opóźnieniami przy połączeniu bezprzewodowym Razer HyperSpeed Wireless.

Dzięki precyzji i dokładności sensora optycznego Razer Focus Pro 30K, szybkości i trwałości mechanicznego przełącznika Razer Mechanical Mouse Switch Gen-2 oraz bezproblemowej łączności o niewielkiej latencji Razer HyperSpeed Wireless mysz Naga V2 HyperSpeed to wymarzony towarzysz każdego gracza.

Razer Naga V2 Pro:

3 wymienne panele boczne z konfiguracją 2, 6 i 12 przycisków

Do 22 programowalnych przycisków kontrolnych, 19 programowalnych przycisków

kółko Razer HyperScroll Pro Wheel, 6 trybów przewijania, w tym 1 konfigurowalny na Razer Synapse

Czujnik optyczny Focus Pro 30K o precyzji rozdzielczości 99,8%.

Przyspieszenie do 750 cali na sekundę (IPS) /70 G

Zaawansowane dostosowywanie odległości LOD

3 tryby łączności – HyperSpeed (2,4 GHz), BLE i przewodowy

Ślizgacze 100% PTFE

Ergonomiczna konstrukcja dla praworęcznych z teksturowanymi uchwytami bocznymi

Przełączniki optyczne Razer™ Gen-3 wytrzymują 90 milionów kliknięć.

Bieżąca regulacja czułości (stopnie domyślne: 400/800/1600/3200/6400)

Zaawansowana pamięć wewnętrzna (4+1 profili)

Razer Synapse 3 włączony

Kabel Speedflex 1,8 m do ładowania i użytku przewodowego

Żywotność baterii: Około 150 godzin w przypadku sieci bezprzewodowej HyperSpeed, 300 godzin w przypadku sieci BLE (dane szacunkowe bez oświetlenia, czas pracy baterii zależy od ustawień użytkowania)

Kompatybilność z Razer Mouse Dock Pro i Wireless Charging Puck

Przybliżone wymiary:

Długość: 119,5 mm

Szerokość: 75,5 mm

Wysokość: 43,5 mm

Przybliżona waga:

Sama mysz: 134 g (bez kabla i klucza sprzętowego)

Panel boczny 12 przycisków: 22 g

Panel boczny 6 przycisków: 19 g

Panel boczny 2 przyciski: 17 g

Więcej informacji na temat myszy Razer Naga V2 Pro dostępnych jest tutaj.

Razer Naga V2 Hyperspeed

20 programowalnych przycisków kontrolnych, 19 programowalnych przycisków

Technologia HyperScroll - umożliwia swobodne obracanie lub dotykowe przewijanie kółka z 4-kierunkową rolką

Czujnik optyczny Focus Pro 30K Razer™ o precyzji rozdzielczości 99,8%.

Przyspieszenie do 750 cali na sekundę (IPS) /50 G

Zaawansowane dostosowywanie odległości LOD

Przełączniki mechaniczne Razer™ Gen-2 wytrzymują 60 milionów kliknięć.

2 tryby łączności – HyperSpeed (2,4 GHz), Bluetooth

Ślizgacze 100% PTFE

Ergonomiczna konstrukcja dla praworęcznych z teksturowanymi uchwytami bocznymi

Bieżąca regulacja czułości (stopnie domyślne: 400/800/1600/3200/6400)

Razer Synapse 3 włączony

Żywotność baterii: Około 400 godzin w trybie BLE, 250 godzin w trybie bezprzewodowym HyperSpeed (szacunkowo, z baterią alkaliczną AA)

Przybliżone wymiary:

Długość: 119,5 mm

Szerokość: 75 mm

Wysokość: 43,5 mm

Przybliżona waga:

95 g (bez baterii) Więcej informacji na temat myszy Razer Naga V2 Hyperspeed dostępnych tutaj.

Razer tworzy rozwiązania zaprojektowane z myślą o graczach. Więcej informacji na temat kampanii #WinItYourWay dostępnych jest tutaj.

Cena i dostępność

Razer Naga V2 Pro: sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 199,99 EUR Razer.com, RazerStores i autoryzowani dealerzy – 10 listopada 2022 r.

Razer Naga V2 HyperSpeed: 109,99 EUR MSRP Razer.com – 10 listopada 2022 RazerStores i autoryzowani dealerzy – grudzień 2022