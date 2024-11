Nowe zapowiedzi Marvel Comics - wściekły Czerwony Hulk, olśniewająca Magik i potężna drużyna mutantów

Fot. Marvel Comics

Marvel Comics pokazało nowe zapowiedzi. Postanowiliśmy wybrać najciekawsze z nich i przedstawić je wam w jednym artykule. Poniżej znajdziecie pierwsze okładki i plansze, a także informacje o fabule i scenarzystach. Dajcie znać, który tytuł spodobał się wam najbardziej.

Zapowiedzi Marvel Comics - Weapon X-Men

Marvel Comics ogłosił nową serię Weapon X-Men, w której najgroźniejsi mutanci z Marvel Universe zjednoczą się, aby zmierzyć się z Doktorem Doomem. W drużynie są między innymi Wolverine, Deadpool i Cable.

Scenarzystą Weapon X-Men jest Joe Casey, który ma na koncie takie tytuły jak Amazing Spider-Man i Deadpool.

Poniżej pierwsza okładka i plansze.

Weapon X-Men - okładka

Zapowiedzi Marvel Comics - Magik

Illyana Rasputina dostanie swoją solową serię Magik. Główna bohaterka będzie musiała zmierzyć się z mistycznymi zagrożeniami, atakującymi społeczność mutantów.

Scenarzystką jest Ashley Allen, która ma na koncie X-Men: Blood Hunt – Magik.

Poniżej pierwsze spojrzenie na komiks.

Magik #1

Zapowiedzi Marvel Comics - Red Hulk

Zapowiedziano także serię Red Hulk. Jak można się domyśleć, głównym bohaterem będzie Czerwony Hulk. Akcja komiksu rozpoczyna się tym, że Doktor Doom więzi Thaddeusa "Thunderbolt" Rossa na Łotwie, aby wykorzystać jego wiedzę wojskową. Wydaje się, że to doskonały moment na taką premierę, ponieważ już niedługo zadebiutuje Kapitan Ameryka 4.

Scenariusz napisze Benjamin Percy, a stroną graficznie zajmie się Geoff Shaw. Duet współpracował już przy wydarzeniu Sabretooth War w komiksie Wolverine.

Poniżej znajdziecie różne warianty okładek.

RED HULK #1

Zapowiedzi Marvel Comics - One World Under Doom

Kolejna zapowiedź Marvel Comics to seria One World Under Doom, w której Doktor Doom zdobył moc Sorcerer Supreme i przejął kontrolę nad światem.

Scenarzystą jest Ryan North, który jest odpowiedzialny za aktualną serię Fantastycznej Czwórki.

Poniżej pierwsze spojrzenie na komiks.

One World Under Doom #1

Zapowiedzi Marvel Comics - Kidpool & Spider-Boy

Pojawi się też komiks Kidpool & Spider-Boy. Głównymi bohaterami będą tytułowi pomocnicy Deadpoola i Spider-Mana. Kidpoola widzieliśmy zresztą niedawno na ekranie w filmie Deadpool & Wolverine.

Za scenariusz komiksu Kidpool & Spider-Boy odpowiedzialny będzie Christopher Yost.

Poniżej pierwsze spojrzenie na okładki.

Kidpool & Spider-Boy