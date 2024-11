Netflix - nowości na grudzień 2024. Grinch, seria Transformers i 2. sezon Squid Game

fot. Netflix

Grudzień to przede wszystkim okres Świąt i Netflix o tym nie zapomina. Na popularnej platformie w przyszłym miesiącu pojawi się wiele produkcji, które można obejrzeć w rodzinnym gronie, gdy śnieg pada za oknem. Grinch będzie próbował usilnie przekonać do porzucenia świątecznych tradycji, których postara się bronić Bumblebee. To seria Transformers po części przejmie Netflixa - będzie można tam obejrzeć wiele z dotychczasowych aktorskich produkcji. Z kolei dorośli będą mogli obejrzeć nowe przygody Bogdana Bonera utrzymane w świątecznym tonie.

Fani muzyki popularnej też będą zadowoleni. Na Netflixie pojawi się program A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter a także dwie produkcje dokumentalne o nieżyjącym artyście Avicii.

Nie zabraknie też nowości, a tym, na co wszyscy czekają jest na pewno 2. sezon hitu Netflixa, czyli Squid Game. Zabójcza rozgrywka ponownie się rozpocznie, a poznany w pierwszej serii protagonista raz jeszcze będzie musiał stawić czoła wielu niebezpieczeństwom.

Zobaczcie poniżej pełną listę nowości, które pojawią się na platformie Netflix.

Netflix - premiery na grudzień 2024

CHRONOLOGICZNA LISTA TYTUŁÓW – GRUDZIEŃ, 2024

FILMY I SERIALE NETFLIX Ultimatum: Ślub albo rozstanie: Sezon 3 04/12/2024 Jutro i ja 04/12/2024 Czekam, aż stanie się coś pięknego 04/12/2024 Pierwsza dziewczyna w orkiestrze 04/12/2024 Churchill na wojnie 04/12/2024 Tamte święta 04/12/2024 Black Doves 05/12/2024 Jentry Chau kontra potwory 05/12/2024 BEASTARS: Sezon finałowy – Część 1 05/12/2024 Echa przeszłości 06/12/2024 Maryja 06/12/2024 A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter 06/12/2024 Z mamą mi nie po drodze 06/12/2024 Największy przekręt w historii 06/12/2024 Rugby: Zwycięstwo albo śmierć 10/12/2024 Polo 10/12/2024 Porady różowej brygady: Sezon 9 11/12/2024 Sto lat samotności – Część 1 11/12/2024 Królowie Tupelo: Przestępcza saga z Południa 11/12/2024 Głos Makayli: List do świata 11/12/2024 Za fasadą 12/12/2024 La Palma 12/12/2024 1992 13/12/2024 Kontrola bezpieczeństwa 13/12/2024 Najgorsze wakacje pod słońcem 13/12/2024 Aaron Rodgers: Człowiek enigma 17/12/2024 Opiekun moich dzieci: Sezon 2 18/12/2024 Droga Julii 18/12/2024 Virgin River: Sezon 6 19/12/2024 Smoczy Książę: Sezon 7 19/12/2024 Ferry 2 20/12/2024 Batalion 6888 20/12/2024 Umjolo: Przyjaźń czy miłość? 20/12/2024 Kulinarny świat Dabiza 20/12/2024 Squid Game: Sezon 2 26/12/2024 Maestro na wyspie: Sezon 3 28/12/2024 Avicii: Mój ostatni koncert 31/12/2024 Avicii: Jestem Tim 31/12/2024 Bogdan Boner: Gwiazdka WKRÓTCE W NETFLIX Mismatched: Sezon 3 WKRÓTCE W NETFLIX TYTUŁY NA LICENCJI American Psycho 01/12/2024 Bumblebee 01/12/2024 Holiday 01/12/2024 Grinch 01/12/2024 Grinch: świąt nie będzie 01/12/2024 Transformers 01/12/2024 Transformers 3 01/12/2024 Transformers: Wiek zagłady 01/12/2024 Transformers: Ostatni Rycerz 01/12/2024 Transformers: Zemsta upadłych 01/12/2024 Zaginiona dziewczyna 15/12/2024 Barbie 15/12/2024 Snajper: Niewidzialny zabójca 15/12/2024 Ślubne wojny 15/12/2024 Pokojówka na Manhattanie 15/12/2024 Lara Croft: Tomb Raider 22/12/2024 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia 22/12/2024 Ostatni Władca Wiatru 22/12/2024 Yellowstone: Sezon 3 27/12/2024