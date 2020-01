O krok za daleko: nowy thriller Harlana Cobena wkrótce

O krok za daleko to nowa powieść Harlana Cobena, cenionego i nagradzanego amerykańskiego pisarza kryminałów i thrillerów. Jest autorem m.in. o Myronie Bolitarze.

O krok za daleko będzie miało swoją polską premierę 15 stycznia nakładem wydawnictwa Albatros. Książka ukaże się zarówno w miękkiej, jak i twardej oprawie.

Jesienią 2018 roku Harlan Coben zawarł wieloletnią i wyłączną umowę z platformą Netflix – w ramach współpracy zrealizowanych zostanie aż 14 ekranizacji jego powieści. Umowa obejmuje nie tylko tytuły, które Harlan Coben już napisał, ale również te, które dopiero się ukażą.

Oto projekty okładek oraz opis książki:

Simon Greene żyje na krawędzi obłędu. Od miesięcy szuka swojej córki, Paige. Kiedy wreszcie trafia na jej ślad – namierza ją w Central Parku, gdzie ćpuni grają dla pieniędzy przy pomniku Lennona – na jego drodze staje Aaron, człowiek, przez którego uciekła. A Paige znowu znika.

Tym razem jednak Simon nie zamierza odpuścić – za wszelką cenę chce sprowadzić córkę do domu. Ale sytuacja się komplikuje… W mieszkaniu, w którym koczowała dziewczyna, zostają znalezione zwłoki Aarona. A kiedy żona Simona, do której ktoś strzelał, walczy o życie, on musi zadać sobie pytanie – w co wplątała się ich córka? I czy to ona zabiła?

Aby znaleźć odpowiedź, Simon posunie się nawet… o krok za daleko.