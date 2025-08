Scenarzysta nowego Jamesa Bonda wybrany. Fani kultowego serialu gangsterskiego będą zadowoleni

materiały prasowe

Amazon MGM Studios oficjalnie ogłosiło, że Steven Knight został zatrudniony do napisania nowego filmu o Jamesie Bondzie w reżyserii Denisa Villeneuve’a. Panowie najpewniej już rozpoczęli prace, bo ogłoszenia przeważnie są publikowane dużo później, niż obydwie strony się porozumieją.

James Bond – kim jest scenarzysta?

Przede wszystkim Stevena Knighta znamy z kultowego serialu gangsterskiego Peaky Blinders, którego jest twórcą i showrunnerem. Właśnie trwa postprodukcja filmowej kontynuacji z jego scenariuszem. Napisał także takie seriale, jak See, SAS Rogue Heroes, Tysiąc ciosów, The Town, The Veil oraz Światło, którego nie widać. Jest autorem scenariuszy do filmów: Eastern Promises, Koliber, Locke, Maria Callas oraz Spencer. Był nominowany do Oscara za scenariusz do filmu Niewidoczni z 2002 roku. Mało kto wie, że jest współtwórcą formatu programu rozrywkowego Who Wants to Be a Millionaire?, który w Polsce został zaadaptowany pod tytułem Milionerzy.

Na razie wizja nowego agenta 007 nie jest znana, więc nie wiadomo, jaki pomysł ma na to Denis Villeneuve, ale to on przekonał włodarzy Amazon MGM Studios. Według Variety, film pojawi się na ekranach nie wcześniej niż w 2028 roku, ale niedługo powinien zostać wybrany aktor.