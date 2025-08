Reżyser o wielu niewykorzystanych scenach w nowej Fantastycznej 4. Szkice koncepcyjne z filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki radzi sobie znakomicie w box office. Film Marvela po pierwszym weekendzie zarobił 216 mln dolarów na całym świecie. Matt Shakman też może już bardziej otwarcie wypowiadać się o tej produkcji, którą wyreżyserował. W rozmowie z serwisem Collider zdradził kilka ciekawostek, jak przebiegała praca nad tym tytułem.

Matt Shakman o pracy nad nową Fantastyczną 4

Reżyser Fantastycznej 4 zdradził, że pracowali nad montażem już w trakcie kręcenia filmu. Dzięki temu montażyści wskazywali na bieżąco, gdzie brakowało ujęć, a gdzie należało nakręcić coś innego. Od razu też oceniali, które z ujęć wyglądały świetnie, aby później zrobić takich więcej. Z niektórych pomysłów trzeba było też zrezygnować.

Potem celowo napisaliśmy i nakręciliśmy o wiele więcej materiału, niż ostatecznie wykorzystaliśmy lub potrzebowaliśmy ich wcześniej. Jest mnóstwo rzeczy, które pewnie widzieliście w niektórych urywkach – zwiedzanie budynku Baxtera, program Reeda Mister Fantastic, a nawet Ben w Randce w ciemno. Nakręciliśmy to wszystko, bo wiedzieliśmy, że musimy zbudować wielki świat i wyjaśnić, co robili przez cztery lata, bo nasz film zaczął się cztery lata później i ostatecznie nie mogliśmy wykorzystać wszystkiego. Ale świadomość, że mamy tego więcej, była pomocna.

Matt Shakman dodał, że tworząc film nie myślał o tym, aby trwał poniżej dwóch godzin. Starał się wybrać wersję filmu, która najlepiej się sprawdzała i wydawała się zmierzać w dobrym kierunku, otrzymując w trakcie wszystkie potrzebne informacje. Między innymi pominęli genezę postaci, ale i tak udało im się zwięźle przedstawić jak zdobyły supermoce. Musieli też znaleźć odpowiedni moment do wprowadzenia Srebrnego Surfera, a także głównego złoczyńcę filmu, jakim był Galactus. Do tego musieli określić, ile czasu mogli poświęcić na poznanie i pokochanie Fantastycznej Czwórki oraz otoczenia. Reżyser przyznał, że tego nigdy nie wiadomo, dopóki nie zacznie się składać filmu w całość, aby samemu to wszystko wyczuć.

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Twórca powiedział też, że mają mnóstwo materiału, który według niego był wspaniały, ale ostatecznie go nie wykorzystali lub nie mogli tego zrobić. Shakman został zapytany czy są jakieś sceny, z których ciężko mu było zrezygnować. Reżyser odpowiedział, że nie, ponieważ gdy decydował się na ich wycięcie to robił to z jakiegoś powodu.

Patrzysz na szerszy obraz i możesz dokonać cięć, bo mają sens. Ostatecznie wiesz, że to dla większego dobra. W postprodukcji zawsze trudno dostrzec istotę sprawy. Trzeba stale myśleć o szerszym kontekście. Ta obsada jest niesamowita, wszyscy aktorzy drugoplanowi są niesamowici, praca zespołu projektowego i operatorów, wszystko. To mnóstwo świetnych scen, które wspaniale byłoby mieć w filmie, ale ostatecznie po prostu nie przyczyniły się do stworzenia najlepszej możliwej narracji.

Ponadto reżyser stwierdził, że nigdy też nie musiał walczyć z całych sił o jakąś scenę, co według niego jest wspaniałe w Marvelu. Czuł, że wszyscy kręcili ten sam film i ciężko pracowali, aby opowiedzieć tę samą historię.

Od początku było jasne, co chcemy opowiedzieć. Ale zdecydowanie chciałem, żeby narodziny Franklina były ważną częścią tego filmu. Dla mnie narodziny mojej córki były najwspanialszym dniem w moim życiu, wiesz? Chodzi o podróż w nieznane, a nie ma nic bardziej tajemniczego niż podróż do rodzicielstwa.

Następnie nawiązał do momentu narodzin Franklina, gdy Fantastyczna Czwórka była ścigana przez Srebrnego Surfera i musieli lecieć w stronę gwiazdy neutronowej, aby ją zgubić. Zastanawiali się, jak sprawić, aby poród był jak najbardziej stresujący, ale jednocześnie zakończył się momentem prawdziwego zachwytu i podziwu dla nich. Na koniec dodał, że ten film ostatecznie opowiada o tym, jak dziecko zmienia rodzinę i parę.

Twórcy o projektowaniu postaci w nowej Fantastycznej 4

W rozmowie z Variety Ryan Meinerding, projektant postaci, dyrektor kreatywny i szef ds. efektów wizualnych w Marvel Studios, wyjaśnił, że wraz z projektantką kostiumów, Alexandrą Byrne, przeglądali różne wersje kostiumów Fantastycznej Czwórki w komiksach. Inicjatywa zrodziła się z chęci skłonienia się ku niebiesko-białym strojom.

Miało to być nieco bardziej przyjazne i poważne, ale nie aż tak współczesne w swojej fajności. Ostatecznie skończyliśmy z czymś, co sprawiało wrażenie, jakby pochodziło z przeszłości, jakby zostało zaprojektowane na potrzeby filmu science fiction z lat 60.

fot. Marvel Studios

Następnie projektant przyznał, że włożyli mnóstwo pracy w dopracowanie odpowiedniej skali i sposobu, w jaki będzie postrzegany Galactus przy pierwszym spotkaniu. Dodał, że praca nad Pożeraczem światów była czystą przyjemnością, a wyzwaniem było to, aby miał jak najwięcej detali.

Miał być jedną z tych kosmicznych postaci, których rozmiarów prawie nie da się w pełni docenić. Trzymaliśmy się też wiernie projektu Kirby'ego. Powiedziałbym więc, że spośród projektów, nad którymi pracowałem, Galactus i Rzecz to prawdopodobnie dwie najbardziej inspirowane Kirbym postaci, jakie kiedykolwiek miałem okazję tworzyć.

Przypomnijmy, że Jack Kirby to legendarny rysownik komiksów, który był współtwórcą nie tylko Fantastycznej Czwórki, ale też postaci takich, jak Kapitan Ameryka, Iron Man, Thor czy Hulk.

W poniższej galerii możecie zobaczyć szkice koncepcyjne, których autorami są Meinerding, Wesley Burt i Adam Ross.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - szkice koncepcyjne

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - zdjęcia