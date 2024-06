Obcy: Romulus - nowe zdjęcie. Przerażający Ksenomorf rozwiera paszczę

fot. 20th Century Studios

Opublikowano nowe zdjęcie do filmu Obcy: Romulus. Grafika przedstawia Cailee Spaeny w roli Rain, patrzącą prosto w paszczę przerażającego Ksenomorfa. Możecie zobaczyć ją poniżej.

Obcy: Romulus - nowe zdjęcie

Nowa grafika to pierwszy slajd w galerii. Pozostałe zdjęcia pokazano już wcześniej, ale jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to dobra pora, by to zmienić.

Obcy: Romulus

Obcy: Romulus - informacje

Obcy: Romulus to nowa odsłona kinowej serii, która pozwoli widzom znów przenieść się do fascynującego i przerażającego świata Ksenomorfów. Akcja jest osadzona pomiędzy wydarzeniami z pierwszej części Obcy - 8. pasażer Nostromo z 1979 roku i drugiej Obcy - decydujące starcie z 1986 roku. Pomimo tego podkreślono wyraźnie, że to samodzielna historia, niepowiązana fabularnie z wymienionymi tytułami. Skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Tym razem za kamerą stanął Fede Alvarez, twórca filmu Martwe zło z 2013 roku. Główną bohaterkę zagra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Obcy: Romulus - zwiastun

Dajcie znać, czy zamierzacie obejrzeć film Obcy: Romulus. Czekamy na wasze komentarze!