W końcu jest! Na ten serial Star Treka w streamingu czekaliśmy od miesięcy

fot. materiały prasowe

Komediowy serial animowany dla dorosłych z uniwersum Star Treka można już oglądać w SkyShowtime. Platforma streamingowa uzyskała prawa do pierwszych dwóch sezonów, które pierwotnie dystrybuował w Polsce Prime Video, ale stracił je wiele miesięcy temu. Brakuje pozostałych trzech serii, które najpewniej wkrótce też się tutaj pojawią.

Star Trek: Strange New Worlds: sezon 3, odcinek 1-3 - recenzja

Star Trek: Lower Decks – o czym jest serial?

To historia załogi najmniej istotnego statku Gwiezdnej Floty w galaktyce. Bohaterami są pracownicy z niższych pokładów – ci pozornie najmniej ważni członkowie załogi, których rola okaże się jednak znacznie większa. Ich misje są równie szalone, co przezabawne.

Wszystko osadzone jest w kanonie Star Treka, więc wydarzenia z tego serialu animowanego dla dorosłych są zgodne z fabułami innych produkcji z uniwersum.

Przypomnijmy, że dwójka postaci z Star Trek: Lower Decks pojawiła się raz w wersji aktorskiej w jednym z odcinków serialu Star Trek: Strange New Worlds. To jeszcze mocniej powiązało animację z resztą uniwersum.

Star Trek: Picard w SkyShowtime

To nie jedyny Star Trek, który tego dnia zawitał do serwisu streamingowego. Dodano również pierwsze dwa sezony Star Trek: Picard, do których prawa w Polsce straciło Prime Video. Trzeci sezon jest tam nadal dostępny, ale nie wiadomo, kiedy jego czas upłynie i zostanie przeniesiony.