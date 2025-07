Tak miał oryginalnie wyglądać Spider-Man w MCU. Tego zdjęcia jeszcze nie widzieliśmy

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Od debiutu Spider-Mana w MCU, o którym marzyło wielu fanów Pajączka i nie tylko, minęło już prawie dziesięć lat. Tom Holland pojawił się po raz pierwszy w Kinowym Uniwersum Marvela w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, gdzie jego Peter Parker stanął po stronie Iron Mana w konflikcie, a ten stał się jego mentorem.

Od lat było wiadomo, że Pajączek oryginalnie miał mieć nieco inny kostium niż ten, w którym ostatecznie go zobaczyliśmy. Wskazywało na to rozmaite zdjęcia z planu, na których przywdziewał go Tom Holland. Tamten kostium przypominał bardziej komiksowy wizerunek superbohatera. Niestety dołączenie Spider-Mana odbyło się na dość późnym etapie produkcji filmu, więc było to jedynie strój testowy, a cały Spider-Man był animowany za pomocą efektów specjalnych. Po latach dostaliśmy jednak szansę, żeby raz jeszcze obejrzeć nieużyty kostium w akcji. Wszystko to za sprawą kaskadera Marvina Rossa, który pracował nad filmem. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie stroju z planu. Podoba Wam się bardziej niż strój, który widzieliśmy w Wojnie bohaterów czy później w Spider-Man: Homecoming?

