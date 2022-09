One Piece Film: Red w polskich kinach. Ruszyła przedsprzedaż w Multikinie

fot. materiały prasowe

29 września Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na pokazy filmu anime One Piece Film: Red. Produkcja miała już premierę w Japonii i stała się gigantycznym hitem. Obecnie jest to najbardziej dochodowy film 2022 roku w japońskich kinach oraz najbardziej dochodowy film uniwersum One Piece. Widzowie są zachwyceni. Polska premiera odbędzie się 4 listopada 2022 roku, a dzień wcześniej rozpoczną się pokazy przedpremierowe. Bilety są dostępne w kasach kin, na www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej. Można je zakupić na 3 listopada oraz weekend 4-6 listopada.

Reżyserem One Piece Film: Red jest Goro Taniguchi, za scenariusz odpowiada Tsutomu Kuroiwa, a Eiichiro Oda, czyli autor mangi One Piece pracował przy filmie jako konsultant kreatywny.

One Piece Film: Red - zwiastun

Film anime One Piece Film: Red można będzie zobaczyć w wybranych kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań 51, Poznań Malta, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Reduta, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy (bez pokazów przedpremierowych 3 listopada), Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki i Zabrze.

One Piece Film: Red - opis fabuły

W filmie po raz pierwszy w historii Uta - najbardziej kochana piosenkarka świata - pokaże się światu na koncercie na żywo! Obok niej na scenie pojawią się między innymi Słomkowe Kapelusze i Luffy. Historia rozpoczyna się od szokujących słów, że tajemnicza piosenkarka jest córką samego Shanksa!