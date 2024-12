Zmora to nowy polski kryminał Max. Magda Cielecka w adaptacji popularnej książki

fot. Max

Zmora to najnowszy serial tworzony pod marką Max Original. Jest adaptacją książki o tym samym tytule autorstwa Roberta Małeckiego. W kryminalnej produkcji główną rolę zagra Magdalena Cielecka.

Zmora - teaserowe wideo

Platforma Max opublikowała wideo zapowiadające serial.

–Niezmiernie się cieszę z tego projektu, który tworzy wspaniały kreatywny zespół z producentem Łukaszem Dzięciołem, reżyserem Łukaszem Jaworowskim i wspaniałymi scenarzystami Kacprem Wysockim i Adamem Gruzińskim. Opowiadamy wciągającą historię kryminalną, ale, przede wszystkim, poruszamy bardzo ważne współcześnie tematy hejtu, tolerancji i odpowiedzialności za słowa i czyny. W roli głównej zobaczymy uwielbianą przez naszych widzów, charyzmatyczną Magdalenę Cielecką. Długo szukaliśmy projektu, który wykorzystywałby w pełni talent Magdy i jestem pewna, że Zmora zachwyci wszystkich jej fanów – mówi Dorota Eberhardt, dyrektor programowa streamingu.

Łukasz Jaworsi znany z serialu Pajęczyna. Producentami są Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł (Opus TV) oraz Karolina Lachowska (TVN WBD).

Za produkcję odpowiada Opus TV, które ma na koncie takie tytuły jak Klangor, Kruk i Idź przodem, bracie. Jest to jeden z aż 15 tytułów, nad którym dział fabularny TVN WBD obecnie pracuje. Potencjalna data premiery nie jest znana.

Zmora - opis fabuł książki

W świecie, w którym wszyscy kłamią, nikt nie słyszy prawdy Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka, wraca do Torunia i otrzymuje propozycję udziału w programie o tajemniczym zaginięciu z 1986 roku. Wtedy też przepadł bez śladu jej kolega z dzieciństwa, siedmioletni Piotrek Janocha. Kama jest jedną z osób, które ponad trzydzieści lat temu jako ostatnie widziały chłopca żywego. Gdy po wielu latach akta starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Korcza, odkryje on szereg rażących nieprawidłowości, a cień podejrzenia padnie na owdowiałego ojca Kamy, emerytowanego policjanta, Waldemara Kosowskiego. Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, dziennikarka będzie musiała również stanąć oko w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci swojej matki. Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas tamtych tragicznych wakacji? Porażający thriller kryminalny, w którym rodzinne sekrety zyskują niszczycielską moc…