Oryginalna MechaGodzilla jako kolekcjonerska figurka. Zobaczcie koniecznie!

MechaGodzilla to zdecydowanie jeden z najbardziej ikonicznych przeciwników Króla Potworów obok Ghidorah. To robotyczny sobowtór kultowego jaszczura wyposażony w cały arsenał różnego rodzaju broni. Po raz pierwszy pojawił się on na ekranie w 1974 roku w filmie Godzilla vs. MechaGodzilla. W produkcji pochodzenie robota było pozaziemskie, jednak w kolejnych swoich wersjach był on raczej skutkiem ubocznym eksperymentów armii nad bronią do walki z potworami. Teraz fani będą mogli nabyć kolekcjonerską figurkę przedstawiającą MechaGodzillę z oryginalnego filmu. Mierzy ona 19 cali (około 50 cm) i kosztuje 500 dolarów. Poniżej link do zdjęć figurki.

Co ciekawe według spekulacji ten przeciwnik ma pojawić się w nadchodzącym filmie Godzilla vs Kong, który pojawi się w kinach w Polsce 20 listopada. W obsadzie znajdują się między innymi Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick oraz Alexander Skarsgard.