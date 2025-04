Werdańsk ponownie w Call of Duty: Warzone. Słynna mapa powróciła w odświeżonym wydaniu

fot. Activision

Reklama

3 kwietnia w grze Call of Duty: Warzone powróciła kultowa mapa Werdańsk, znana z premierowej wersji tej strzelanki battle royale od Raven Software, Infinity Ward i Activision. Twórcy zapewniają, że fani produkcji od razu poczują się jak w domu — zachowano nie tylko klimat i charakter rozgrywki, ale też dobrze znane lokacje, takie jak Superstore, Military Base, Quarry czy oczywiście Gulag.

W obszernym wpisie na oficjalnej stronie serii Call of Duty ujawniono, że "nowy" Werdańsk został odtworzony praktycznie od podstaw, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Około 95% powierzchni mapy stanowi wierna rekonstrukcja tej z 2020 roku, natomiast pozostałe 5% to drobne zmiany i ulepszenia, wprowadzone z myślą o poprawie jakości rozgrywki i oprawy wizualnej — m.in. ulepszone oświetlenie czy wejścia do stacji metra, które pojawiły się w późniejszych sezonach Warzone.

Werdańsk powraca w Call of Duty: Warzone - zwiastun premierowy

Poniżej możecie zapoznać się też z grafiką, na której podsumowano nowości i atrakcje czekające na graczy.