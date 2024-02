Pan i Pani Smith - Donald Glover poprosił Brada Pitta o radę. "Świetnie sobie poradzisz, dzieciaku"

fot. Amazon Prime Video

Donald Glover zagra główną rolę w serialu Pan i Pani Smith. Nie jest jednak jedynym odtwórcą Johna Smitha w historii. W filmie z 2005 roku w bohatera wcielił się nie kto inny, jak sam Brad Pitt. Poprzeczka została więc powieszona dość wysoko. Nic dziwnego, że Glover postanowił poprosić kolegę po fachu o radę.

Pan i Pani Smith - Donald Glover poprosił Brada Pitta o radę

Donald Glover w rozmowie z Entertainment Tonight zdradził:

Nie jestem wielkim fanem remake’ów, więc podjęcie się tego było dla mnie dużym wyzwaniem. Gdy zobaczyłem oryginał, stwierdziłem że to świetny film na randkę i zastanowiłem się, czy nie byłbym w stanie zrobić z tego świetnego serialu na randkę; czegoś, co mógłbym obejrzeć razem z żoną.

Aktor potwierdził, że skontaktował się z Bradem Pittem, gdy przygotował się, by po raz pierwszy wejść w buty Johna Smitha. Jak przebiegła rozmowa?

Brad, jak to Brad, wywinął się z tego w swoim klasycznym stylu. Odezwałem się do niego, prosząc o rady, a on czarująco mnie spławił, mówiąc coś w stylu: "Och, świetnie sobie poradzisz, dzieciaku".

Oczywiście, był bardzo, bardzo miły i słodki, a to okazało się bardzo pomocne. Chciałem lepiej zrozumieć tę postać i ta wymiana zdań okazała się świetna. Dał mi dobrą radę.

Pan i pani Smith

