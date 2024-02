Pan i Pani Smith - pierwsze opinie krytyków Rotten Tomatoes. Serial okraszony dobrym humorem oraz tempem

fot. Entertainment Weekly/Amazon Studios

Pan i Pani Smith to nowy serial Amazona, luźno inspirowany filmem z Angeliną Jolie oraz Bradem Pittem z 2005 roku. Wielu internautów podchodzi sceptycznie do tego nowego projektu, którego twórcami są Donald Glover i Francesca Sloane. Niemniej jednak, według recenzji na Rotten Tomatoes, warto dać tej produkcji szansę. Opinie krytyków są zaskakująco pozytywne.

Pan i Pani Smith - pierwsze recenzje krytyków

"Tomatometer" to ostateczna ocena krytyków na Rotten Tomatoes. Przypominamy, że im wyższy procent, tym bardziej pozytywnie został oceniony dany film. W przypadku Pan i Pani Smith, serial otrzymał aż 86%, tym samym będąc uznanym "świeżym" na podstawie czternastu recenzji. Oto niektóre z nich.

Rachel LaBonte z portalu ScreenRant stwierdza, że serial jest zabawny dzięki Donaldowi Gloverowi oraz Mayi Erskine, odgrywającym główne role. Jednak tempo produkcji "wywołuje uniesienie brwi".

Christian Bone z We Got This Covered jest zachwycony tym połączeniem thrillera akcji z komedią romantyczną.

- Udane połączenie thrillera akcji i mumblecore'owej komedii romantycznej, które omija klątwę adaptacji filmowej dzięki efektywnej komedii i wyjątkowej chemii między aktorami.

Julian Lytle z Geek Girl Riot stwierdza, że serial jest warty obejrzenia, ale nie zachwyci wszystkich.

- Mam nadzieję, że ludzie zaakceptują ten serial taki, jaki jest i nie będą go zbytnio porównywać z filmem.

Emily Bernard z Collidera mówi stanowczo - Glover i Erskine stanowią duet, jakiego potrzebowaliście, choć o tym nie wiedzieliście.

- To jest para, której nie będziecie mieli dosyć.

Angie Han z The Hollywood Reporter nie podziela tej ekscytacji.

- Pan i Pani Smith ma swoje rozkoszne momenty, a fabuła wysyła duet na wspaniałe, ściśle tajne misje w coraz to bardziej malownicze miejsca. Ale wszystko to opiera się na chwiejnym fundamencie romansu, który interesuje bardziej w teorii niż w praktyce.

Krytycy są jednak zgodni w paru kwestiach: między Gloverem a Erskine jest niewymuszona chemia. Do tego tempo serialu nie zawodzi, a humorystyczne wstawki są dodatkowym plusem. Natomiast nie każdy recenzent docenił wątek romantyczny.

Pan i pani Smith

Pan i Pani Smith - fabuła, premiera

Dwójka nieznajomych otrzymuje pracę w tajemniczej agencji szpiegowskiej, która oferuje im wspaniałe życie szpiega, bogactwo, podróże po świecie i wymarzone mieszkanie w kamienicy na Manhattanie. Haczyk polega na tym, że muszą żyć w zaaranżowanym małżeństwie jako Pan i Pani John i Jane Smith. Para wspólnie wykonuje niebezpieczne misje, jednocześnie stając przed nowym kamieniem milowym w swoim związku. Ich skomplikowana przykrywka staje się jeszcze trudniejsza, gdy zaczynają żywić do siebie prawdziwe uczucia. Co jest bardziej ryzykowne, szpiegostwo czy małżeństwo?

Premierę serialu ustalono na 2 lutego 2024 roku na platformie Prime Video.