fot. NEON

W nocy z 2 na 3 marca 2025 roku odbyła się gala rozdania nagród Akademii Filmowej, czyli Oscarów 2025. Wieczór był prowadzony przez Conana O’Briena. Wielkim zwycięzcą był film Anora, który zebrał pięć statuetek. Cztery z nich powędrowały do samego twórcy, Seana Bakera, który odebrał je indywidualnie w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz i najlepszy montaż. Tym samym wyrównał indywidualny rekord Walta Disneya, ustanowiony w 1954 roku. Jest to niezwykle rzadka sytuacja, by jednego wieczoru jedna osoba wygrała aż cztery Oscary.

Natomiast kontrowersyjna Emilia Pérez, która miała rekordową liczbę nominacji do Oscara, zdobyła zaledwie dwie statuetki. Co więcej, dotychczas to platforma Netflix odnosiła największe sukcesy każdego roku, ale Sean Baker pokrzyżował te plany, więc po gali szampana otwierano w studiu Neon.

Oscary 2025 – nagrodzeni

Na poniższej liście nominacji zwycięzcy zostali zaznaczeni pogrubieniem.

NAJLEPSZY FILM

Anora

The Brutalist

Kompletnie nieznany

Konklawe

Diuna: Część druga

Emilia Perez

I'm Still Here

Nickel Boys

Substancja

Wicked

REŻYSERIA

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - The Brutalist

James Mangold - Kompletnie nieznany

Jacques Audiard - Emilia Perez

Coralie Fargeat - Substancja

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cynthia Erivo - Wicked

Fernanda Torres – I’m Still Here

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - Substancja

Karla Sofia Gascon – Emilia Perez

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Adrien Brody - The Brutalist

Timothee Chalamet - Kompletnie nieznany

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklawe

Sebastian Stan - Different Man

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Monica Barbaro - Kompletnie nieznany

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabela Rossellini - Konklawe

Zoe Saldana - Emilia Perez

AKTOR DRUGOPLANOWY

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - Prawdziwy ból

Edward Norton - Kompletnie nieznany

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - Wybraniec

SCENARIUSZ ORYGINALNY

Sean Baker - Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold - The Brutalist

Jesse Eisenberg - Prawdziwy ból

Tim Fehlbaum, Moritz S. Binder - September 5

Coralie Fargeat - Substancja

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

James Mangold, Jay Cocks - Kompletnie nieznany

Robert Harris - Konklawe

Jacques Audiard - Emilia Perez

Colson Whitehead - Nickel Boys

Greg Kwedar, Clint Bentley - Sing Sing

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Flow

W głowie się nie mieści 2

Memoir of a snail

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

Dziki robot

FILM MIĘDZYNARODOWY

I’m Still Here – Brazylia

Dziewczyna z igłą - Dania

Emilia Perez – Francja

Nasienie świętej figi – Niemcy

Flow – Łotwa

DOKUMENT

Dzienniki Black Box

Nie chcemy innej ziemi

Wojna porcelanowa

Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu

Sugarcane: Rozliczenie z przeszłością

ZDJĘCIA

Lol Crawley - The Brutalist

Greig Fraser - Diuna – Część druga

Paul Guilhaume - Emilia Perez

Edward Lachman - Maria Callas

Jarin Blaschke - Nosferatu

MUZYKA

Daniel Blumberg - The Brutalist

Volker Bertelmann - Konklawe

Clément Ducol - Emilia Perez

Stephen Schwartz - Wicked

Kris Bowers - Dziki robot

PIOSENKA

"El Mal" - Emilia Perez

"The Journey" - The Six Triple Eight

"Like a Bird" - Sing Sing

"Mi camino" - Emilia Perez

"Never Too Late" - Elton John: Never Too Late

EFEKTY SPECJALNE

Obcy: Romulus

Better Man: Niesamowity Robbie Williams

Diuna: Część druga

Królestwo Planety Małp

Wicked

CHARAKTERYZACJA

Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

Substancja

Wicked

SCENOGRAFIA

The Brutalist

Konklawe

Diuna – Część druga

Nosferatu

Wicked

KOSTIUMY

Kompletnie nieznany

Konklawe

Gladiator 2

Nosferatu

Wicked

MONTAŻ

Anora

The Brutalist

Konklawe

Emilia Perez

Wicked

DŹWIĘK

Kompletnie nieznany

Diuna – Część druga

Emilia Perez

Wicked

Dziki robot

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

A lien

Anuja

I'm not a robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT