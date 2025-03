Nowy zwiastun One Battle After Another. Leonardo DiCaprio w ogniu tajemniczej rewolucji

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Najdroższy film reżysera Paula Thomasa Andersona doczekał się swojego zwiastuna. Klip rzuca nieco więcej światła na skąpe szczegóły ujawnione do tej pory na temat filmu, który podobno jest luźno inspirowany powieścią Vineland Thomasa Pynchona. W krótkim wideo widać postać graną przez Leonarda DiCaprio, który z desperacją poszukuje swojej córki i kontaktuje się z tajemniczą grupą rebeliantów. One Battle After Another miało rzekomo kosztować w granicach 100-140 mln dolarów. Niewątpliwie jednym z powodów może być gwiazdorska obsada.

Leonardo DiCaprio jako seryjny morderca? Ma zagrać w kolejnym filmie swojego ulubionego reżysera

One Battle After Another - zwiastun

Co wiadomo o nowym filmie Paula Thomasa Andersona?

O fabule nowej produkcji znanego reżysera nie wiadomo wiele. Aktualnie ze zwiastuna można wywnioskować, że historia pokaże nam losy specyficznego rewolucjonisty Boba Fergusona (DiCaprio), który w ogniu rozwijającego się konfliktu musi odnaleźć swoją córkę, w obławie przedzierając się przez kraj.

W obsadzie znajdują się: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle oraz Chase Infiniti.

Premiera One Battle After Another odbędzie się 26 września 2025 roku.