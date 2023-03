Pewnego razu w Ukrainie - zwiastun. Ukraiński samuraj, ninja i westernowe szaleństwo

fot. materiały prasowe

Pewnego razu w Ukrainie (Once Upon a Time in Ukraine) to mieszanka gatunkowa zrealizowana w Ukrainie w 2020 roku, więc przed wybuchem wojny z Rosją, która trwa po dzień dzisiejszy. Twórcą, pomysłodawcą, reżyserem i scenarzystą jest Roman Perfiljew. Jest to szalony mix gatunkowy, który stara się łączyć ze sobą kino kostiumowe, western z filmem samurajskim.

Pewnego razu w Ukrainie - zwiastun

Pewnego razu w Ukrainie - o czym jest film?

Samuraj Akayo wkracza na teren Ukrainy w poszukiwaniu zemsty na Harimoto. Jest on kupcem niewolników od pewnego ukraińskiego możnowładcy. Podczas swojej wyprawy samuraj poznaje chłopa pańszczyźnianego Tarasa, który także jest napędzany przez chęć zemsty i pragnienie uwolnienia ukochanej.

W obsadzie są Roman Lutskyi, Sergey Strelnikov, Kateryna Slyusar, Gen Seto, Yakov Tkachenko, Andriy Malynovych, Andriy Borys oraz Li Berlinskaya.

Pewnego razu w Ukrainie - premiera w USA odbędzie się w VOD i w kinach już 14 kwietnia. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.

