Awantura - zwiastun serialu Netflixa. Kultowe studio A24 szykuje petardę z reżyserem MCU

fot. Netflix

Awantura to serial Netflixa, który został wyprodukowany przez prestiżowe studio A24. Znane jest one z jakości, kina artystycznego i docenianego. To oni odpowiadali za film Wszystko wszędzie naraz, który zdobył w 2023 roku aż siedem Oscarów. Twórcą Awantury jest Lee Sung Jin, a za kamerą stoi Jake Schreier, który niedługo zadebiutuje w MCU z filmem Thunderbolts.

Awantura - zwiastun

Awantura - o czym jest serial?

Historia rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.

Awantura

Główną rolę gra Steven Yeun (The Walking Dead). W obsadzie są także Ali Wong, Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min, Mia Serafino, Remy Holt, Andrew Santino oraz Rek Lee.

Awantura - premiera w Netflixie odbędzie się 6 kwietnia 2023 roku.