Gwiazda hitu Ród smoka zagra w thrillerze. Takiej roli się nie spodziewaliście

Fot. HBO

Fabuła nadchodzącego thrillera Brides opowiada historię Sally Bishop i jej męża, którzy udają się w podróż do odległej włoskiej willi. Jej właściciel, tajemniczy hrabia, szybko zaczyna interesować się kobietą. Olivia Cooke zagra główną bohaterkę. Tym samym zastąpi Maikę Monroe, która została pierwotnie wybrana do roli. Musiała jednak zrezygnować ze względu na napięty harmonogram, ponieważ jest już zajęta na planie filmu Reminders of Him.

Chloe Okuno nie tylko wyreżyseruje projekt, ale także napisze scenariusz. Za produkcję odpowiadają Anthony Bregman i Stefanie Azpiazu z Likely Story. Neon zajmie się dystrybucję kinową.

Olivia Cooke: kariera gwiazdy Rodu smoka

O aktorce niedawno zrobiło się głośno dzięki roli Alicent Hightower w serialu Ród smoka. Olivia Cooke gra jednak od wielu lat. Zadebiutowała na ekranie w 2012 roku w serialach Blackout i The Secret of Crickley Hall. Przez kolejne lata sumiennie budowała swoją karierę. Wśród jej projektów warto wymienić kolejno: Uśpieni (2014), Earl i ja, i umierająca dziewczyna (2015), Golem z Limehouse (2016), Bates Motel (2017), Player One (2018) i Sound of Metal (2019). Następnym przystankiem jest właśnie thriller Brides.

