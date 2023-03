Netflix - tytuł filmu familijnego kojarzy się z porno. Widzowie oburzeni

Fot. Netflix

Netflix opublikował zwiastun Chupa, nowego filmu familijnego o chłopcu, który zaprzyjaźni się z legendarnym latynoamerykańskim zwierzęciem, znanym jako chupacabra. Produkcja zdołała już jednak wzbudzić spore kontrowersje wśród internautów. Chodzi o tytuł i pseudonim stworzenia, które w slangu oznacza pewien konkretny akt seksualny. O co chodzi?

Zobaczcie oburzone reakcje internautów i wyjaśnienie.

Netflix - nowy film familijny ma dwuznaczny tytuł

Chupacabra w języku hiszpańskim oznacza "ssącego kozę" i nawiązuje do wampirycznych upodobań mitycznego stworzenia, które podobno miało wysysać krew z kóz i innych zwierząt gospodarskich. Jednak Netflix skrócił to do "chupa", co oznacza "ssij" i w slangu nawiązuje do seksu oralnego. To słowo w hiszpańskim jest uważane za niezwykle wulgarne.

Chupa - internauci oburzeni

Internauci są oburzeni i wyśmiewają tytuł. Uważają, że jest to bardzo niestosowne biorąc pod uwagę fakt, że Chupa to film familijny, a także to, że przy czymś rzekomo zainspirowanym przez latynoamerykańską legendę, nie było najwyraźniej ani jednej osoby znającej hiszpański. Poniżej możecie zobaczyć ich reakcje.

Chupa - zwiastun filmu

