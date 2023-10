Piekielny hotel w animacji od A24 dla Amazona [NYCC 2023]

foto. materiały prasowe

Hazbin Hotel to nowa animacja platformy streamingowej Prime Video którą Amazon zakupił po ogromnym sukcesie jakim okazał się pilot przygotowany przez Vivienne Medrano, który na YouTube obejrzało już ponad 90 milionów widzów. Nic więc dziwnego, że amerykański koncern postanowił szybko zainteresować się tą produkcją.

Serial opowiada o postaci Charile, księżniczki piekła, która ma dosyć tego że co jakiś czas anioły przylatują do piekła by zapobiec przeludnienia tego miejsca zabijając jego mieszkańców. Postanawia więc otworzyć specjalny hotel w którym złe dusze będą przechodzić resocjalizację i jako anioły trafią do nieba. Problem polega na to, że przedstawicie Boga nic o tym pomyśle nie wiedzą, a co za tym idzie nie mają zamiaru przyjmować byłych mieszkańców tytułowego hotelu.

Hazbin Hotel

Animacja będzie zrealizowana jako musical przeznaczony raczej dla starszych widzów przez wzgląd na sporą dozę seksualności i wulgaryzmów. Co ciekawe producentem tej animacji jest studio A24 dla którego będzie to pierwszy taki projekt.

W obsadzie zobaczymy między innymi: Erike Henningsen jako Charlie, Stephanie Beatriz jako Vaggie, Blake Roman jako Angel Dust, Amir Talai jako Alastor i Keith David jako Husk.

Zobaczcie pilota, który przekonał studio A24 do zainwestowania w tej projekt:

Premierę przewidziano na styczeń 2024.