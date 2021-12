Piotr Adamczyk w obsadzie nowego serialu Amazon z J.K. Simmonsem

foto. materiały prasowe

Piotr Adamczyk od pewnego czasu przebywa w Los Angeles, gdzie pracuje na planie kilku amerykańskich produkcji. Niedawno zakończył pracę nad trzecim sezonem serialu For All Mankind dla Apple TV+ i Hawkeye dla Disney+. W rozmowie z nami zdradził, że zagra w nowym serialu platformy Amazon ale nie mógł jeszcze zdradzić szczegółów. Udało nam się jednak ustalić, że jest to nowa 8 odcinkowa produkcja zatytułowana Lightyears z J.K. Simmonsem i Sissy Spacek w rolach głównych.

Serial skupia się na postaciach Franklina i Irene York, którzy wiele lat temu odkryli zakopaną na ich podwórku komorę. Prowadzi ona na dziwną, opustoszałą planetę. Od tego czasu para starannie strzegła swojej tajemnicy, ale kiedy w ich życie wkracza enigmatyczny młody człowiek, cicha egzystencja Yorków zostaje szybko wywrócona do góry nogami. Tajemnicza komnata, o której myśleli, że wiedzą wszystko, okazuje się czymś znacznie większym niż sobie mogli wyobrażać.

Producentami Lightyears są Holden Miller i Daniel C. Connolly. W obsadzie oprócz J.K. Simmonsa, Sissy Spacek i Piotra Adamczyka zobaczymy także Chai Hansen, Adama Bartley’a i Julietę Zylberberg.

Data premiery na Amazon Prime Video nie jest jeszcze znana.

