PlayStation pracuje nad konsolą przenośną!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony

Serwis Insider Gaming podaje, że trwają prace nad nowym handheldem PlayStation. Nazwana kodowo Q Lite, następna konsolka PlayStation będzie kolejnym elementem ekosystemu Sony wymagającym do działania PlayStation 5. Serwis Insider Gaming podaje, że Q Lite nie jest urządzeniem do strumieniowania gier z chmury, a zamiast tego wykorzystuje znaną z PlayStation 5 funkcję Remote Play. Którą tak swoją drogą konsolowy gigant przez kilka ostatnich tygodni solidnie promował. Nowe urządzenie będzie wymagało stałej łączności z internetem, a dzięki adaptacyjnemu streamingowi gry będą działać w maksymalnej rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę.

Jeśli chodzi wygląd konsoli, to według wczesnych prototypów ma ona wyglądać jak kontroler do PlayStation 5, ale z ogromnym 8-calowym ekranem dotykowym LCD w centrum. Urządzenie wyposażone będzie w adaptacyjne spusty z haptycznym sprzężeniem zwrotnym i będzie mieć także to, czego można oczekiwać od handhelda – przyciski głośności, głośniki, gniazdo audio, itp. Być może konsolka będzie więc przypominać kontroler Backbone 1 z dużym smartfonem.

fot. playbackbone.com

Insider Gaming podaje, że Q Lite jest obecnie w fazie QA i ma się ukazać przed PlayStation 5 Pro i po wersji PS5 Detachable Disc Drive, czyli z zewnętrznym dyskiem na dane.

Jak już wcześniej wspomniał dobrze poinformowany dziennikarz Jeff Grubb, Sony planuje wkrótce ogłosić „drugą fazę PS5”, która ma się odnosić do przyszłych gier. Jak na ironię jednak, ta „druga faza” dotyczyć będzie w dużej mierze powiększanej ofercie sprzętowej Sony – odłączany dysk do PlayStation 5, Project Nomad (bezprzewodowe słuchawki), Project Voyager (bezprzewodowy headset) oraz Q Lite (handheld) mają wejść na rynek w bardzo krótkim okresie. Z kolei PlayStation 5 Pro ma mieć premierę przed okresem świątecznym w 2024 roku.

Na kolejnym PlayStation Showcase, które podobno ma mieć miejsce na początku czerwca, gdziekolwiek się odbędzie, Sony będzie miało bardzo dużo do pokazania.