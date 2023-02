Baldur's Gate 3 trafi na PS5! Oto nowy zwiastun gry

Larian Studios

Podczas State of Play, które odbyło się 23 lutego, oficjalnie zapowiedziano, że Baldur's Gate 3 trafi na konsole PlayStation 5. W trakcie wydarzenia zaprezentowano również nowy zwiastun, w którym mogliśmy zobaczyć generała Ketherica Thorma. W grze w tę postać wcieli się amerykański aktor J.K. Simmons.

Co ciekawe, Baldur's Gate 3 na konsolach zadebiutuje tego samego dnia co na PC, czyli 31 sierpnia 2023 roku.

Baldur's Gate 3 to nowa odsłona popularnej serii gier RPG. Za produkcję odpowiada Larian Studios, a niektórzy gracze mieli już okazję zapoznać się z tym tytułem. Wczesny dostęp do tej produkcji wystartował na platformie Steam już w październiku 2020 roku. Nadchodzący tytuł już teraz może pochwalić się bardzo pozytywnymi opiniami na platformie Valve (87% z ponad 50 tysięcy opinii to opinie pozytywne).