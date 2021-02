Plymouth Point - Dominic Monaghan w sekretnej roli dołącza do wydarzenia online

fot. materiały prasowe

Znany z Władca Pierścieni Dominic Monaghan znalazł się w obsadzie nadchodzącego, docenionego przez krytyków widowiska online Plymouth Point. To wydarzenie przygotowane przez Swamp Motel, brytyjską grupę teatralną, w którym widzowie będą mogli wziąć udział w poszukiwaniu młodej kobiety. Wciągający thriller przeniesie uczestników w świat teorii spiskowych, kultów, sekt oraz oszustw.

W teatralnym doświadczeniu będzie mogła wziąć grupa składająca się z od dwóch do sześciu osób, każda z nich musi używać własnego komputera lub laptopa. Uczestnicy zostaną zaproszeni na pilne spotkanie na Zoomie i dołączą do poszukiwań zaginionej kobiety. Gracze będą musieli przeszukiwać media społecznościowe, aby znaleźć wskazówki, łamać kody i odkrywać hasła, by włamywać się do zabezpieczanych stron internetowych, i finalnie poskładać całą historię dotyczącą zaginięcia dziewczyny. Całość wydarzenia trwa około 60 minut.

Dominic Monaghan wystąpi w widowisku w sekretnej roli.

Plymouth Point to dla aktora ekscytująca praca w przestrzeni cyfrowej. Zawsze chętnie biorę udział w projektach, które poszerzają granice opowiadania historii - powiedział aktor.

Poniżej możecie obejrzeć zapowiedź wydarzenia.

Plymouth Point - zapowiedź

