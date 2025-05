W tym roku dostaniemy dwa dodatki do Destiny 2. Jeden będzie inspirowany Gwiezdnymi Wojnami

fot. Bungie

Bungie zapowiedziało Rok Przepowiedni – kolejny etap rozwoju swojej sieciowej strzelanki Destiny 2. Obejmie on zarówno bezpłatne aktualizacje z nową zawartością dla wszystkich graczy, jak i dwa płatne rozszerzenia zatytułowane Na Krawędzi oraz Renegaci. Co ciekawe, to drugie ma być inspirowane Gwiezdnymi Wojnami, choć na razie nie ujawniono szczegółów.

W Destiny 2: Na Krawędzi gracze trafią na powierzchnię tajemniczej planetoidy Kepler, gdzie odkryją zaginioną ludzką kolonię oraz zapomniane rody Upadłych. Nie zabraknie też zupełnie nowego sprzętu do zdobycia, a Strażnicy otrzymają dostęp do kolejnych potężnych umiejętności. Rozszerzenie zadebiutuje latem – 15 lipca 2025 roku.

Renegaci to drugi dodatek zaplanowany na ten rok. Zadebiutuje on 2 grudnia i ma być on pewnego rodzaju hołdem dla uniwersum Star Wars.

Przy każdej kolejnej odsłonie staramy się odejść od dotychczasowych schematów i zaoferować coś naprawdę wyjątkowego — i Renegades nie jest tu wyjątkiem — powiedział Justin Truman, wiceprezes Destiny. To opowieść zakorzeniona w świecie Destiny, ale z inspiracjami rodem z Gwiezdnych Wojen, co od dawna było naszym marzeniem do zrealizowania.

Destiny 2: Rok Przepowiedni - edycja kolekcjonerska

Destiny 2: Rok Przepowiedni doczeka się kolekcjonerskiego wydania. Trzeba będzie za nie zapłacić 175$, czyli ok. 700 zł (bez kodu na rozszerzenia) lub 275$ - ok. 1100 zł wraz z nimi. Bez wątpienia największą atrakcją tej atrakcji jest figurka przedstawiająca trzy grywalne klasy: Tytana, Łowcę i Czarnoksiężnika.