Polsat Box Go - nowy pakiet w platformie streamingowej. Koniec serwisu Polsat Go

16 sierpnia ogłoszono, że serwis streamingowy Polsat Box Go wprowadza nowy pakiet o nazwie Start. Będzie on dostępny w promocyjnej cenie 30 złotych za cały rok. W jego ramach subskrybenci będą mieć dostęp do ponad 40 tysięcy godzin seriali, program rozrywkowych i nowości tworzonych dla 20 kanałów Telewizji Polsat. To wszystko z niewielką liczbą reklam.

- Serwis streamingowy to nasz atut i będziemy go systematycznie rozwijać. Kilkanaście milionów osób w kilku milionach gospodarstw domowych korzysta z naszych usług i chcemy im zaoferować najlepszy wybór treści wśród serwisów streamingowych w Polsce – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus.

Polsat Go - koniec serwisu

Jednocześnie ogłoszono, że z końcem sierpnia zamknięty zostanie osobny serwis o nazwie Polsat Go. Wielu Internautów przyjęło to z aprobatą, bo często obie platformy ludziom zwyczajni się myliły. Dotychczasowi użytkownicy Polsat Go dostaną zarmowy dostęp na 2 miesiące do pakietu Start w Polsat Box Go. Każdy posiadacz konta w Polsat Go dostanie informacje, jak go uzyskać.

- Chcemy skupić się na produkcji kontentu” – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. „Zdecydowaliśmy się wyłączyć Polsat Go, a nasze treści będą oferowane m.in. w nowym pakiecie Polsat Box Go Start w modelu subskrypcyjno-reklamowym – niska, promocyjna opłata 30 zł za cały rok i niewielka liczba reklam. Jest to zgodne z aktualnym trendem na rynku streamingu”.

- Zdecydowaliśmy, że jako Grupa chcemy rozwijać jeden serwis streamingowy – Polsat Box Go” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus. „Obok pakietów Polsat Box Go Premium i Sport wprowadzamy nowy, unikalny pakiet streamingowy na polskim rynku – Polsat Box Go Start za zaledwie 30 zł za cały rok, czyli 2,5 zł miesięcznie. W jednym pakiecie dajemy dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych, kultowych seriali, szalonych i gorących reality shows i hitowej rozrywki. Można oglądać łatwo, miło i przyjemnie co, gdzie, kiedy, jak się chce na dowolnym urządzeniu” – dodaje Maciej Stec.

Polsat Box Go - pakiety

Pakiet Polsat Box Go Premium – w promocji 30 zł za 30 dni, bez reklam:

Wszystko to, co w Polsat Box Go Start oraz:

ponad 100 kanałów TV,

seriale premium polskie i zagraniczne, premiery serialowe,

filmowe nowości, premiery kinowe, tysiące polskich i zagranicznych filmów,

programy rozrywkowe,

informacje,

bajki dla dzieci,

wybrane treści w jakości 4K.

Pakiet Polsat Box Go Sport – w promocji 40 zł za 30 dni, bez reklam:

20 kanałów TV z największymi i najważniejszymi wydarzeniami sportowymi,

Liga Mistrzów UEFA w Polsat Sport Premium,

Wimbledon, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, Energa Basket Liga, gale UFC i FEN w kanałach

z rodziny Polsat Sport,

włoska Serie A, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League w Eleven Sports,

PKO BP Ekstraklasa w CANAL+ SPORT3 i 4,

Igrzyska Olimpijskie, turnieje tenisowe Wielkiego Szlema, wyścigi kolarskie, piłka ręczna i sporty zimowe w Eurosport 1 i 2,

wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo,

wybrane transmisje w jakości 4K.

Serwis jest dostępny pod adresem polsatboxgo.pl.