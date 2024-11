LEGO Horizon Adventures na PC z gorszym startem niż Concord

Sony

LEGO Horizon Adventures to solidna gra i zarazem pierwsza produkcja od Sony, która równocześnie zadebiutowała na PS5, PC oraz Nintendo Switch. Większa liczba platform docelowych to szansa na wyższą sprzedaż niż w przypadku gry Concord, ale twórcy i wydawca raczej nie mają powodów do zadowolenia. Przynajmniej jeśli chodzi o rynek pecetowy.

Dane ze Steama pokazują, że tytuł ten przyciągnął na tej platformie nawet mniej graczy niż Concord. Tam peak wyniósł 697 graczy. Aloy dla młodszego odbiorcy nie zgromadziła nawet takiej publiczności. W przypadku klockowej opowieści aktualny peak wynosi 602 osoby jednocześnie grające na PC w LEGO Horizon Adventures.

Gra w serwisie Metacritic może pochwalić się oceną na poziomie 71/100 (na podstawie 82 recenzji branżowych). Odrobinę lepiej oceniają ją gracze, którzy wystawili jej notę 72/100 (na bazie 45 ocen). Natomiast jeśli chodzi o Steama, to tutaj w większości są recenzje pozytywne, lecz nie ma ich za wiele - raptem 49.