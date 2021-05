Przyjaciele - LEGO ujawniło nowy zestaw z mieszkaniami bohaterów serialu

fot. materiały prasowe

LEGO ogłosiło, że do sprzedaży trafi nowy zestaw klocków związany z kultowym serialem Przyjaciele. Nosi on nazwę LEGO Friends The Apartments. Zestaw składa się z 2048 elementów i zawiera mieszkanie Rachel i Moniki oraz mieszkanie Joey'a i Chandlera. Obejmuje również korytarz, który przechodzi między nimi, a także oświetlenie, które daje wrażenie studia, w którym kręcono produkcję.

Zestaw zawiera siedem figurek, w tym po raz pierwszy tę przedstawiającą postać Janice. Zdjęcia nowego produktu LEGO możecie obejrzeć poniżej.

Przyjaciele zestaw LEGO

Zestaw zawiera wiele interesujących gadżetów, które nawiązują do kultowych odcinków serialu. Jest choćby sernik, który spadł na podłogę w korytarzu w jednym z epizodów, przerażające dzieło sztuki Phoebe, indyka na Święto Dziękczynienia czy rozkładane fotele Joey'a i Chandlera.