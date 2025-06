Czy wrócą jeszcze gry, w których strzelało się do telewizorów?

Reklama

Jedną z najsłynniejszych gier tego typu jest legendarny Duck Hunt z 1984 roku z psem myśliwskim śmiejącym się ze strzelca, któremu uciekną wirtualne kaczki. Na automatach i konsolach zagrywaliśmy się też w takie gry, jak Time Crisis oraz House of the Dead. Ponieważ jednak tradycyjne pistolety świetlne działały wyłącznie w duecie z telewizorami kineskopowymi, ten niegdyś popularny gatunek gier wideo zniknął wraz z pojawieniem się nowoczesnych płaskich ekranów. W zasadzie ostatnim pistoletem do gier był wypuszczony w 2008 roku kontroler GunCon 3 japońskiej firmy Namco do gry Time Crisis 4 na PlayStation 3, który jednak próbował naśladować pilota Wii firmy Nintendo, wykorzystując czujniki umieszczone po obu stronach ekranu, które śledziły położenie lufy.

W ostatnich latach wielu producentów tworzyło rozwiązania zastępcze, ale właśnie Namco, twórca wielu kultowych niegdyś gier wykorzystujących pistolety świetlne, wsparło urządzenie, które dzięki sztucznej inteligencji ma przywrócić klasyczne gry wideo do łask.

Firma Tassei Denki Co. przygotowuje się do uruchomienia kampanii na Kickstarterze, której celem jest sfinansowanie pistoletu świetlnego typu plug-and-play, obsługującego nowoczesne wyświetlacze i wyposażonego w fabrycznie zainstalowaną grę Time Crisis. Chociaż data rozpoczęcia kampanii na Kickstarterze i data premiery urządzenia nie są jeszcze znane, dostępność produktu spodziewana jest jesienią 2025 roku, czyli w 30. rocznicę premiery pierwszej części Time Crisis.

Pistolet świetlny „G'AIM'E” został po raz pierwszy zaprezentowany w zeszłym roku, ale od tego czasu firma Tassei przeprojektowała urządzenie i podała nowe informacje na jego temat. Pistolet nie wymaga zewnętrznej platformy do gier, ale jest dostarczany w zestawie z urządzeniem podłączanym do telewizora. Standardowy pakiet za 89,99 $ zawiera arcade'ową wersję pierwszej gry Time Crisis, ale w pakiecie za 119,99 $ dochodzą jeszcze Point Blank, Steel Gunner, Steel Gunner 2 oraz dodatkowy pedał do krycia się za osłonami wykorzystywany w niektórych grach.

Tassei reklamuje swój pistolet świetlny jako urządzenie wymagające minimalnej konfiguracji w porównaniu z innymi, wykorzystujące sztuczną inteligencję i wewnętrzną kamerę do określenia pozycji na ekranie. Szczegóły dotyczące wykorzystanej sztucznej inteligencji są nadal skąpe, ale G'AIM'E automatycznie dostosowuje się do ruchu, eliminując potrzebę ręcznej kalibracji.

Chociaż firma Tassei nie jest szeroko znana, a kluczowe szczegóły projektu pozostają niejasne, zatwierdzenie przez Namco powinno być dobrym znakiem, że G'AIM'E będzie najbliższym oficjalnemu pistoletowi świetlnemu urządzeniem, jakie pojawi się na rynku w ciągu ostatnich kilkunastu lat.