Skąd się wziął akcent Roberta Pattinsona w Mickey 17? Wszystko przez postać z Fargo

Mickey Barnes to protagonista nadchodzącego filmu Mickey 17, gdzie podejmuje się niebezpiecznych zadań, po których nie oczekuje się, że przeżyje. Za każdym razem, gdy umiera, generowane jest jego nowe ciało. Większość fabuły opiera się na jego 17. i 18. klonie, którzy mają dość specyficzny akcent. Robert Pattinson przyznał, że już wie, skąd mu się to wzięło.

- Wcześniej mieliśmy wywiad i Bong powiedział, że jednym ze skojarzeń odnośnie 18 był Peter Stormare z Fargo. A później myślałem o tym, jak do głowy weszło mi zrobienie Steve'a Buscemiego jako 17. Trochę wyszło to przypadkiem, ale nie uświadomiłem sobie tego aż do dzisiaj. Myślałem, że robiłem coś innego.

Zarówno akcent Buscemiego, jak i Stormare'a, pochodzi z regionu w pobliżu granicy Minessoty i Północnej Dakoty - czyli tam, gdzie rozgrywa się akcja Fargo. Charakteryzuje go wydłużony dźwięk "o" oraz "ścisnięte" samogłoski.

Mickey 17 - fabuła, premiera

Mickey 17 opiera się na książce o tym samym tytule. Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W obsadzie są Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette oraz Mark Ruffalo.

Film wejdzie do polskich kin już 14 marca.

Mickey 17 – recenzja filmu

