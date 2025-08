Scheda - zwiastun polskiego serialu HBO Max. Oto król Helu

fot. Piotr Żagiell // TVN Warner. Bros Discovery

Scheda (poprzednio znany jako Miasto Mrozów) to nowy polski serial HBO Max, który obecnie jest promowany przez platformę streamingową. Reżyserką jest Anna Kazejak, a za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski. TVN Warner Bros. i Akson Studio produkują projekt dla serwisu streamingowego. Pełny zwiastun pokazuje, z czym mamy do czynienia.

Scheda – pełny zwiastun serialu

Scheda – o czym jest serial?

Na Półwyspie Helskim, gdzie morze nigdy nie zasypia, a ludzie są ze sobą spleceni mocniej, niż im się wydaje, rozpoczyna się historia rodziny, której fundamenty chwieją się wraz ze śmiercią nestora. Jan Mróz – emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej, właściciel campingu, baru i rodzinnej willi – był nie tylko lokalnym bohaterem, lecz także mistrzem w utrzymywaniu bliskich relacji… oraz ścisłej kontroli nad bliskimi.

To właśnie jego śmierć wyzwala serię wydarzeń, które burzą pozorny spokój Helu. Testament, który miał scalać rodzinne więzi, wywołuje chaos rozrywający rodzinę od środka. Tajemniczy sztorm, znikająca łódź, worek pełen nieznanej zawartości – już pierwsze sceny serialu wciągają widzów w dramatyczną, pełną zagadek układankę.

Scheda – bohaterowie

Hanka (Magdalena Popławska) to silna, twardo stąpająca po ziemi kobieta morza, właścicielka kutrów rybackich, która przez lata wiernie trwała przy ojcu – i jego surowych zasadach. Paweł (Grzegorz Damięcki), były piłkarz i lokalny radny, kandydat na burmistrza, całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca, a dziś sam pragnie rozdawać karty. Maciej (Bartosz Gelner), najmłodszy z rodzeństwa, „syn marnotrawny”, jako jedyny zerwał z rodzinnymi układami i wybrał życie w Warszawie. Teraz nie tyle wraca do rodzinnych stron, co zostaje wciągnięty z powrotem w tryby przeszłości.

Premiera serialu Scheda odbędzie się 22 sierpnia w HBO Max.