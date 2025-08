Vaiana i Tron: Ares – Disney chciał wykorzystać AI. Nawet planowano stworzyć postać

fot. materiały prasowe

Jak donosi Wall Street Journal, osoby w Disneyu opracowały pomysły na wykorzystanie AI w dwóch nadchodzących filmach aktorskich. Raport podkreśla, że chodzi o dyrektorów, a nie twórców kreatywnych. Sprawa dotyczy dwóch różnych zastosowań AI w filmach Tron: Ares oraz Vaiana.

Vaiana – AI Dwayne Johnson

Jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do aktorskiej wersji hitu Vaiana, rozważano, by w niektórych scenach Dwayne'a Johnsona zastępował dubler, a z pomocą AI nałożono by na niego twarz aktora.

– Disney miał współpracować z firmą Metaphysic AI, aby stworzyć deepfake'ową wersję twarzy Johnsona, którą następnie nałożono by na dublera w gotowym materiale. W ten sposób Johnson mógłby być jednocześnie w dwóch miejscach – czytamy w raporcie.

Dwayne Johnson zgodził się na ten pomysł, ale ostatecznie Disney z niego zrezygnował. Powodem były obawy, że wykorzystanie AI mogłoby sprawić, że studio nie miałoby pełnych praw własności do całej treści intelektualnej. Nie udało się też dojść do porozumienia z firmą AI w tej kwestii, więc stworzone ujęcia trafiły do kosza.

Vaiana – premiera w kinach w 2026 roku.

Tron: Ares – żołnierz AI

W przypadku filmu Tron: Ares, który opowiada o żywych programach w Sieci, czyli o sztucznej inteligencji, pomysł był zupełnie inny. Jeden z dyrektorów Disneya zaproponował, by jedna z postaci została w całości stworzona z pomocą AI. Twierdził, że można byłoby to wykorzystać w promocji filmu, ponieważ jego fabuła skupia się na postaciach będących sztuczną inteligencją.

Postać miała być pomocnikiem Flynna granego przez Jeffa Bridgesa. Pomysł ostatecznie odrzucono – osoby decyzyjne w Disneyu uznały, że mogłoby to wywołać negatywny rozgłos wokół filmu.

Tron: Ares – premiera w październiku w kinach.