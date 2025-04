MCU uratowało karierę Sebastiana Stana?

Źródło: Marvel

Sebastian Stan ujawnił w nowym artykule dla Vanity Fair, że jego kariera aktorska nie była w dobrym stanie, zanim nie dostał roli Bucky'ego w widowisku Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie. Ten film rozpoczął jego wieloletnią przygodę z Kinowym Uniwersum Marvela, dzięki któremu był w stanie się utrzymać i wziąć udział w ambitnych, ale mniej dochodowych projektach, takich jak A Different Man, za który dostał Złoty Glob, czy The Apprentice, który z kolei zapewnił mu nominację do Oscara.

„Właśnie rozmawiałem przez telefon z moim menadżerem, który powiedział mi, że zostałem uratowany przez 65 tysięcy dolarów za pieniądze z Jutro będzie futro” opowiedział Sebastian Stan o stanie swojej kariery, zanim wpłynęła oferta Marvela. Choć nie był w tym czasie zbyt znany, Kevin Feige i tak go wybrał, ponieważ uważał, że jego spojrzenie potrafi opowiedzieć historię – widział w nim „dobrego Bucky'ego i genialnego Zimowego Żołnierza”.

Sebastian Stan w obronie MCU

Choć ostatnio Kinowego Uniwersum Marvela przechodzi kryzys – od premiery filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania fani zaczęli bardzo krytykować wiele nowych produkcji studia – Sebastian Stan nadal w nie wierzy. Uważa, że firma wkłada wiele serca w to, co robi, a poza tym, gdyby Marvel zniknął, w branży powstałaby ogromna dziura do zapełnienia. „Nie krytykujcie czegoś, nie oferując niczego lepszego” podsumował.

„Czepianie się [filmów Marvela] stało się naprawdę wygodne. I to jest w porządku. Każdy ma swoje zdanie. Ale są one dużą częścią tego, co przyczynia się do rozwoju tego biznesu i pozwala nam mieć również mniejsze filmy. To tętnica biegnąca przez system całej tej machiny, jaką jest Hollywood. Daje i pomaga na o wiele więcej sposób, niż ludzie dostrzegają” powiedział aktor zeszłej jesieni w rozmowie z Variety.

Nowe i stare komentarze Sebastiana Stana na temat Marvela pokazują, że aktor jest bardzo przywiązany do franczyzy i wdzięczny za to, że rola Bucky'ego Barnesa od lat pomaga mu się utrzymać i przyjmować również mniejsze role, nie martwiąc się o dochody. Jego relacja ze studiem ma się zresztą świetnie – już niedługo zobaczymy go w widowisku Thunderbolts*.

