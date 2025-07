Polsat Box Go - jesień w serwisie streamingowym. Będzie co oglądać!

fot. materiały prasowe

Serwis Polsat Box Go ma propozycje dla fanów dobrego kina i znakomitych seriali. Platforma co miesiąc wzbogaca swoją ofertę o kolejne tytuły, a nadchodząca jesień zapowiada się naprawdę spektakularnie!

Wielkie oglądanie w Polsat Box Go

Wkrótce do serwisu trafią dwa dobrze oceniane filmy kinowe: Materialiści z Pedro Pascalem, Chrisem Evansem i Dakotą Johnson oraz Pani od polskiego autorstwa Radosława Piwowarskiego. Tych tytułów nie można przegapić!

Nie zabraknie też propozycji z ambitniejszego repertuaru. W ofercie znajdzie się m.in. Wszystkie odcienie światła, nagrodzony Grand Prix na festiwalu w Cannes, oraz Diva Futura, film nominowany do Złotego Lwa w Wenecji.

Część nowości zasili pakiet PREMIUM, inne będą dostępne w modelu jednorazowego wypożyczenia. Polsat Box Go przygotowuje również specjalne kolekcje dla miłośników kina i seriali. Wizytówką serwisu stał się Klub Konesera – wyjątkowa przestrzeń dla fanów kina niezależnego, autorskiego i eksperymentalnego. Widzowie znajdą tam premiery od Gutek Film, festiwalowe perełki oraz cenione produkcje familijne dystrybuowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Seriale i programy w Polsat Box Go

Jesienią nie zabraknie też dobrych seriali. Drugi sezon hitu Krew będzie emitowany na antenie Polsatu, ale całość jest już dostępna w Polsat Box Go – razem z pierwszym sezonem. Podobnie jak serial Teściowie.

W serwisie przedpremierowo zobaczymy nowe odcinki Przyjaciółek i Pierwszej miłości. Do tego codzienne seriale i nowości z jesiennej ramówki Polsatu, w tym: nowa wersja Milionerów, Awantura o kasę, Twoja Twarz Brzmi Znajomo oraz Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami.

Sport w Polsat Box Go

Polsat Box Go to także miejsce dla fanów sportu – z transmisjami na żywo z najważniejszych wydarzeń i najpopularniejszych dyscyplin.

Tenis – w sierpniu czeka nas US Open (Eurosport) z udziałem mistrzyni Wimbledonu Igi Świątek. Jesienią widzowie zobaczą turnieje ATP 250, 500 i Masters 1000 (Polsat Sport), a także wydarzenia drużynowe: Davis Cup i Billie Jean King Cup.

Formula 1® – od września do listopada zaplanowano osiem rund, w tym Grand Prix w Monzy, Singapurze, Austin, Sao Paulo i Las Vegas. Trzy z nich będą miały formę weekendów z wyścigami sprinterskimi – w USA, Brazylii i Katarze. Transmisje dostępne w Eleven Sports.

Piłka nożna – Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA (kanały sportowe Polsatu) oraz najważniejsze europejskie ligi w Eleven Sports: LALIGA EA SPORTS (z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w barwach FC Barcelony), Bundesliga, Ligue 1 McDonald’s oraz Liga Portugal. Wśród największych hitów – El Clásico, zaplanowane na 26 października.

Siatkówka – Mistrzostwa Świata kobiet (Tajlandia, 22.08–7.09.2025) i mężczyzn (Filipiny, 12–28.09.2025) w kanałach Polsat Sport. Do tego rozgrywki PlusLigi i Tauron Ligi.

A także – gale UFC, walki bokserskie, Orlen Basket Liga (koszykówka), żużel i wiele innych wydarzeń na łącznie 20 kanałach sportowych w ofercie Polsat Box Go.

Więcej propozycji w kolekcjach tematycznych

Polsat Box Go oferuje również zróżnicowane kolekcje, w tym: