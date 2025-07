Będzie nowy Sędzia Dredd. Krytykowany reżyser MCU za sterami

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi The Hollywood Reporter, branża filmowa będzie niebawem walczyć o projekt nowego filmu kinowego pod tytułem Sędzia Dredd, opartego na komiksie o tej postaci. Reżyserem filmu ma być Taika Waititi, twórca Thor: Ragnarok i Jojo Rabbit, który po klapie Thor: Miłość i grom stracił uznanie i sympatię widzów. W mediach społecznościowych można znaleźć wiele negatywnych głosów dotyczących jego powiązania z tym projektem.

Film Mortal Kombat 2 tylko dla dorosłych! Zwiastun zapowiada szaloną jazdę!

Sędzia Dredd powraca

Drew Pearce ma napisać scenariusz. Znamy go z takich filmów jak Kaskader oraz Mission: Impossible – Rogue Nation. Chris Kingsley, Jason Kingsley oraz Ben Smith z mającego prawa do adaptacji komiksu Rebellion Developments są producentami.

Źródła dziennikarza donoszą, że Pearce i Waititi są przyjaciółmi od lat i dorastali z tym komiksem. Od dawna szukali projektu, przy którym razem będą mogli pracować.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to nowa adaptacja. Dredd z Karlem Urbanem osiągnął status kultowego filmu, a wiele osób oczekiwało kontynuacji z aktorem w roli głównej. Są na to małe szanse, ale fani mają nadzieję, ponieważ Waititi i Urban prywatnie się kumplują. Twórcy jednak opierają się na komiksie, a nie na poprzedniej ekranizacji, co zostało podkreślone.

Przypomnijmy, że Sędzia Dredd to stróż prawa z Mega City One, który w jednej osobie jest sędzią, ławą przysięgłych i katem. Do tej pory powstały dwie adaptacje kinowe: wspomniana z Karlem Urbanem oraz z Sylvestrem Stallone'em w latach 90.