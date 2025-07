Najlepsze momenty z edycji rozszerzonych Władcy Pierścieni. Tego w kinie nie dało się zobaczyć [TOP 10]

fot. materiały prasowe

Reklama

Niektórzy ortodoksyjni fani Władcy Pierścieni twierdzą, że jedynym słusznym sposobem obejrzenia filmowej trylogii Petera Jacksona jest wyłącznie seans edycji rozszerzonych. Przy podjęciu takiej decyzji należy zaplanować sobie dzień tak, aby wygospodarować z niego aż ponad dwanaście godzin przy obejrzeniu całości w jednym ciągu. Peter Jackson wielokrotnie wspominał, że to też nie była pełna wersja tego, co nakręcił, ale więcej szczegółów nie poznaliśmy na przestrzeni lat. Przez fanów to właśnie ta wersja jest uważana za "kanoniczną" i lepiej adaptującą dzieło Tolkiena.

Legendarny thriller w wersji antywoke. Amazon szykuje reboot, o którym będzie głośno

Edycje rozszerzone do Władcy Pierścieni dodały całe mnóstwo nowego materiału filmowego. Dodatkowe sceny, retrospekcje - to tylko wierzchołek góry lodowej. Portal CBR.com postanowił wyszczególnić dziesięć scen, które szczególnie dodały jakości całej trylogii. Czy znajdziecie w tym rankingu swoje ulubione? A może macie inne propozycje? Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze momenty z edycji rozszerzonych Władcy Pierścieni [TOP 10]