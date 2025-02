Daredevil: Odrodzenie może wkurzyć i zasmucić fanów. Sam Charlie Cox nie jest pewien TEJ decyzji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Reklama

Fani Daredevila od Netflixa czekali wiele lat, ale już niedługo się doczekają. W marcu 2025 roku pojawią się dwa pierwsze odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+. Ze wstępnych opinii publikowanych w sieci wynika, że będziemy mieć do czynienia z jednym z najlepszych seriali MCU, który dorasta do pięt oryginałowi. Jest jednak jedna sprawa, która może fanów zaniepokoić. Tym bardziej, że takiej decyzji nie był pewien nawet główny aktor.

Oto nowy Dumbledore z serialu o Harrym Potterze

Daredevil: Odrodzenie może wkurzyć i zasmucić fanów

Zdaniem wielu osób, Daredevil: Odrodzenie ma rozpocząć się od traumatycznego wydarzenia dla Matta Murdocka, które zdefiniuje jego dalszą drogę w serialu. Ze zdjęć z planu można wywnioskować, że ze światem Daredevila pożegna się Elden Henson, czyli Foggy Nelson, najlepszy przyjaciel Matta Murdocka, którego prawdopodobnie zamorduje powracający Bullseye. Wszystko to stanie się w pierwszym odcinku. Wydaje się, że Karen jest bezpieczna, ponieważ aktorka przyznała, że powróci w 2. sezonie.

Scenariusze [do 2. sezonu] są świetne. - Deborah Ann Woll dla Entertainment Tonight. - To wielki zaszczyt być częścią historii, którą Daario [Scardapane] stworzył.

Co ciekawe, decyzji o ów traumatycznym wydarzeniu, które ma rozpocząć fabułę nowego Daredevila, nie był pewien sam Charlie Cox.

Na początku tego sezonu dzieje się coś traumatycznego, co odmieni życie Matta Murdocka. - mówi dla Extra TV. - Prawdopodobnie już nigdy nie będzie taki sam. Nadal nie jestem przekonany, czy to słuszna decyzja, ale musieliśmy wrócić w odważny sposób. Musieliśmy coś udowodnić, a to jest świetnym katalizatorem dla reszty historii.

Wtórowali mu reżyserzy, czyli Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy zostali zaangażowani w produkcję dopiero w 2023 roku, gdy doszło do sporych poprawek i zmian w scenariuszu. Wcześniej Daredevil: Odrodzenie miał się mniej łączyć z oryginalnym serialem Netflixa.

Pojawi się jedno wydarzenie, które zasmuci albo wkurzy fanów. Dla nas też było przykre. Ale kiedy podpisaliśmy kontrakt, decyzja na ten temat została już podjęta.

Opublikowano też dwa nowe plakaty, które znajdują się na samym początku tej galerii:

Daredevil: Odrodzenie Zobacz więcej Reklama

Dobre wieści dla fanów scen walki

Na szczęście są też dobre wieści. Fani Daredevila z pewnością pamiętają jego widowiskowe sceny walki, szczególnie te kręcone na jednym ujęciu. Charlie Cox zdradził, że można się spodziewać czegoś podobnego.

Mamy ogromne szczęście, że wrócił do nas Phil Silvera [koordynator walk]. Jest geniuszem. Jest kilka ikonicznych momentów. W 1. odcinku jest świetna scena walki na jednym ujęciu, która jest naszym znakiem rozpoznawczym. Później też jest jedna walka, chyba w 6. odcinku, która jest odbiciem lustrzanym tego, co się dzieje u Wilsona Fiska. To jest bardzo fajne, wcześniej czegoś takiego nie zrobiliśmy.

W sieci pojawiła się też nowa, krótka zapowiedź serialu.

ROZWIŃ ▼

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg. IMDb