Seriale ocalone przed kasacją - protesty fanów zadziwiają. Wynajęty samolot, żarówki w paczce i 20 ton orzeszków

Friday Night Lights – serial osiągał zbyt niskie wyniki oglądalności, przez co NBC podjęło decyzję o zakończeniu go na 2. sezonie. Fani jednak dołożyli wszelkich starań, aby uratować swoją rozrywkę. Zainspirowani przez program telewizyjny VH1 Best Week Ever wysłali żarówki z napisem "lights on" do NBC. W paczkach znalazły się też małe piłki i krople do oczu. NBC w końcu zawarło umowę z DirecTV, a program był emitowany przez trzy kolejne sezony.