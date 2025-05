Finał 2. sezonu The Last of Us - zapowiedź wideo, klipy i zdjęcia. Pora na ostateczną konfrontację?

fot. HBO

2. sezon The Last of Us dobiegnie końca wraz z następnym poniedziałkiem. Finałowy odcinek zostanie wyemitowany na platformie Max o godzinie 3 w nocy 26 maja 2025 roku. Czego można się po nim spodziewać? Jest nowa zapowiedź.

Drugi sezon The Last of Us dobiega końca, ale do zakończenia historii Ellie pozostało jeszcze kilka lat. Niedawno twórca serialu przyznał, że opowiedzenie historii z 2. części serii gier Naughty Dog jest niemożliwe do zrealizowania na przestrzeni zapowiedzianych trzech serii. Można zatem się spodziewać, że produkcja otrzyma zielone światło na 4. sezon.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 7 - zapowiedź wideo, zdjęcia, klipy

Przed premierą finałowego odcinka 2. sezonu The Last of Us pojawiły się zdjęcia z epizodu, a także dwa krótkie klipy. Jeden z nich przedstawia Jessego i Dinę w trakcie ratowania życia tej drugiej. Drugi skupia się na Dinie i Ellie, która postanawia wyjawić sekret Joela. Ze zdjęć i zapowiedzi wideo gracze znający materiał źródłowy mogą wywnioskować do jakich wydarzeń dojdzie w ramach tego odcinka.